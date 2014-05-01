乌克兰代理总统因局势紧张恢复征兵制度

图片版权 Reuters Image caption 乌克兰的军队在专家眼中并不是一支战斗劲旅。

因为乌克兰东部的局势快速恶化，该国代理总统下令恢复征兵制度予以对应。

乌克兰代理总统图尔奇诺夫的办公室发表声明，承认该国军队在对付东部的亲俄武装方面是“束手无策”。

而现在的目标则是控制局势，不让亲俄武装占领政府机关大楼之类的骚乱情况不会继续蔓延、“威胁该国的领土完整”。

2013年，被推翻的前总统亚努科维奇立法，结束了该国的征兵制度。

当时亚努科维奇说，取消征兵制度之后，将进行改革，令乌克兰的军队成为“专业化的国防武装”。

乌克兰常备军力为13万人，如果征召后备军人，总数可达约百万人。

图尔奇诺夫的声明说，担心俄国军队会入侵乌克兰，故而现在该国军队已经全面戒备。

但是乌克兰军队多年预算不足，装备老旧，根本无法与部署在边境的俄国军队抗衡。

在乌克兰发生动乱以来，俄国军队已经动员4万人，现在部署在于乌克兰接壤的边境地区。

专家表示，未来这一阵子将可以证明乌克兰恢复征兵制度是真正打算如此应对目前的情况，还是乌克兰政府只是在虽然实际上什么都没法做的情况下，以此表现自己已经采取了行动。

周四，该国城市顿内茨克的亲俄示威者占领当地的检察官办公室，除了宣称独立、升起所谓“顿内茨克共和国国旗”之外，还将警察缴械。

（撰稿：威克）