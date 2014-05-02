韩国岁月号沉船死亡者增至226人

图片版权 Reuters Image caption 岁月号船难死者大多是参加毕业旅行的韩国檀园高中学生。

岁月号渡轮翻沉灾难中已证实有226人遇难，仍有76人失踪。

韩国媒体报道，岁月号渡轮沉没至今已有17天，搜寻工作仍在继续。但由于事发海域流速湍急，搜救工作艰难。

韩国的联合救援队将对船的第四层中央客舱和第五层走廊进行搜索。

据韩国媒体报道，湍急的水流能将一些遇难者遗体冲到离沉船很远的地方。

早些时候，搜救队在离沉船二到四公里的水域发现多具遗体，因此搜救人员在沉船周边设置了大型网兜，以防遇难者遗体漂走。

学生手机遗言

BBC在韩国的记者报道，有遇难学生手机视频片段透露出来。

从手机片段中可以看到渡轮出事最后一刻的情景。

渡轮最初倾侧时，不少学生并不知事态严重，还在开玩笑说“有点像泰坦尼克号”。

手机录像片段中还可以听到船上反复广播要乘客留在原位。

然而到后来，不少学生看到情况危急，用手机该父母留下遗言。

据报，手机视频片段来自一位17岁遇难学生的父亲。他表示希望外界了解客轮沉没的情况。

岁月号渡轮4月16日在由仁川驶往济州岛途中沉没，船上476名乘客和船员中仅174人逃生，遇难者多数是参加毕业旅行的韩国安山市檀园高中学生。

（责编：李莉）