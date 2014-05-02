乌克兰危机：敖德萨工会大楼起火31人死

图片版权 Reuters Image caption 敖德萨工会大楼失火现场，照片中可以看到有人站在窗户边缘躲避浓烟、等待救援。

乌克兰黑海城市敖德萨的警方说，在支持政府与亲俄两派人士的冲突中，工会大楼起火，造成多人死伤。

有关部门并未说明详情，也不清楚两派的冲突与大楼起火之间的关系。

不过，有来自当地的报道说，亲俄派人士占据了工会大楼，并向外面聚集的民众开枪，随后有人向大楼投掷汽油弹，导致大楼起火。

据称，死者大多是被浓烟呛死或者是从楼上跳下时摔死。

乌克兰内政部原先说，共有38人死亡，但是后来将死亡数字修改为31人。

先前，亲俄派人士与支持政府的民众在当地街头发生冲突，造成3人死亡，这是乌克兰危机发生数个星期以来，该国南部首次出现暴力事件。

在先前被政府说是已经“有一半”被政府军控制的东部城市斯洛维扬斯克，据称当地市中心陷入亲俄武装与政府军之间的激战。

乌克兰局势变化受到了西方国家的关注，美国总统奥巴马和到访的德国总理默克尔在白宫就此进行了会商。

奥巴马在随后举行的联合记者会上，指责俄国违反了国际法，要是俄国“不转向”，就可能对其实施进一步的制裁。

奥巴马还说，乌克兰东部的骚乱起因并不是“自发性的抗争”、他形容此一说法是“掩盖事实”，因为亲俄武装使用导弹作为武器。

联合国安理会应俄国的要求在周五（2日）召开紧急会议，俄国驻联合国代表在会上警告，如果乌克兰继续在其东部地区进行军事行动，将会有“毁灭性的后果”。

但是在会上，美国代表则形容乌克兰的军事行动是“适切而且恰当的”。

（撰稿：威克，责编：友义）