奥巴马总统要求审查美国死刑制度

图片版权 AFP Image caption 奥巴马对俄克拉何马州一起注射死刑失误事件深感不安

美国总统奥巴马准备要求司法部长审查与死刑有关的问题。

数天前，俄克拉何马州一起注射死刑失误事件引发广泛关注。

38岁死囚克莱顿·洛基特被注射毒针后静脉出现问题，阻碍混合毒药发挥作用。

注射毒针后，洛基特痛苦扭动，失控地颤抖。行刑在20分钟后中止，洛基特最后死于心力衰竭。

奥巴马说，此事令人“深感不安”。

他对媒体说“我认为俄克拉何马州发生的事件突出了一些显著问题”。

本身曾经是律师的奥巴马称，死刑在谋杀等一些案件中是必要的，但是死刑在美国的执行存在着很多问题。

他表示，有证据显示，存在针对一些死囚的种族偏见。

奥巴马说，他将让司法部长霍德提供“一份关于已经采取了哪些步骤的分析，不仅针对洛基特案，而是在更广泛的分析”。

与此同时，俄克拉何马州长玛丽·法林已下令该州地方政府就死刑执行的情况进行独立审查。

（编译：高志强，责编：董乐）