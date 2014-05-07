菲律宾海警南海拘捕11名中国渔民

图片版权 Image caption 11名中国渔民在南海遭武装分子拦截后失联。

菲律宾海警星期二（5月6日）表示，海警在南中国海与中国存在主权争议的海域逮捕了11名中国渔民，船上有约500只海龟。

菲律宾国家警察海警总督察瓦尔加斯说，这些中国渔民是在半月礁附近的海域被逮捕，那里位于菲律宾专属经济区范围内。

路透社引述瓦尔加斯说，这艘中国渔船正被拖往巴拉望岛，当局将对这些中国渔民提出相应指控。

半月礁是位于中国南沙群岛东南部的一个环礁，据菲律宾西南的巴拉望岛约100公里，与巴拉望岛对望。

早些时候，中国官方媒体说，11名中国渔民在南海靠近菲律宾的海域遭武装拦截后失联。

新华社英文报道说，海南省琼海市两艘渔船5月6日上午10点“在南沙半月礁作业时，遭到不明武装船只拦截和鸣枪威胁”。

“鸣枪拦截”

海南省琼海市潭门渔业协会说，几名不明身份的武装男子强行登上其中一艘渔船——“琼琼海09063”号，并向空中开了四至五枪。这些人随后控制了这艘渔船。

附近的另一艘渔船“琼琼海03168”号在看到武装人员后开始撤离该水域。在撤离过程中，又遭遇了另一艘武装人员的船只，但成功逃脱。

事件中，“琼琼海09063”号渔船及11名渔民失去联络。

琼海市潭门渔业协会说，琼海市通过渔业无线电岸台指挥在该海域附近的两艘渔船就近探寻“琼琼海09063”号船及渔民，至今没有任何发现。

据悉，“琼琼海09063”号渔船是木质船体，吨位73吨，船上共有11位渔民。

主权争议

中国声称对拥有丰富石油和天然气资源的南中国海岛礁拥有全部主权，但越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱等也声称对南海部分岛礁拥有主权。

针对南海主权纠纷，中国与越南和菲律宾等国经常发生争议，越南和菲律宾指责中国骚扰各自在有争议水域的船只活动。

星期二，越南谴责中国将一个大型海上钻井平台移至中越存在主权争议的水域开采，中国则警告越南不要干扰中国公司在南海的开采活动。

中国海事局此前宣布，海洋石油981号钻油平台从5月5日起在南海探钻。该处范围由中国实际控制，但是越南也宣称拥有主权。

（编译：萧尔 责编：李莉）