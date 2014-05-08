韩国检方拘捕岁月号沉船公司东主

图片版权 AFP Image caption 韩国检方称，金汉植了解渡轮超载，但在客轮启航前未采取任何措施。

韩国检察机关星期四（5月8日）拘押了上月沉没的“岁月”号客轮船公司东主金汉植。

韩国当局认为，“岁月”号渡轮在沉没前可能存在超载以及货物存放不当，这是导致渡轮在4月16日沉没的其中一个原因。

曾经负责“岁月”号渡轮货物装卸的韩国清海镇海运公司另外四名工作人员已被当局逮捕。

负责事件调查的杨姓检察官说，清海镇海运公司老板金汉植是在星期四被拘押的，他可能被正式逮捕。

检察官说，金汉植被指了解渡轮超载，但在客轮启航前未采取任何措施。

他表示，检察厅正在调查金汉植，然后决定是否向法院申请颁发正式逮捕令。

图片版权 AP Image caption 韩国检方正在调查金汉植，然后决定是否向法院申请颁发正式逮捕令。

“岁月”号所有15名与渡轮航行有关的船员都已被捕，他们被控玩忽职守，未能保护乘客安全。

在渡轮沉没三周后，韩国当局已找到269具遇难者遗体，35人被列为失踪。

韩国总理星期三说，必须在星期六完成对沉没渡轮的搜寻工作。但韩国援救工作组发言人说，星期三下午风大浪急，潜水员没有找到任何遗体。

星期三，韩国政府还宣布早些时候错算了沉船事件的生还人数，使国民对救援行动的信心再遭打击。

韩国海岸警备队负责人说，共有172人在沉船事件中生还，而非政府自4月16日以来就一直在讲的174人。

他表示，其中一名生还者被错误地列了两次，而另外一人是乘客提供的资料有误。

他还说，失踪人员增加了两名，两人都是中国人。

有关数字改变后，人们担心沉船遇难人数可能升为304人，其中80%都是参加休学旅行的韩国高中生。

（编译：萧尔 责编：李莉）