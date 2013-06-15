国际纵横：美国“棱镜”曝光 英国情报机构受质疑

Image caption 英国政府通信总部也受到信任质疑。

美国国家安全局“棱镜”（Prism）监控项目曝光之后，英国秘密情报机构，政府通信总部（GCHQ）也引起人们质疑。

英国外交大臣黑格本周被迫向议会说明英国的政府通信总部也有类似的秘密监控项目。

英国政府通信总部和美国国家安全局两者之间存在密切的联系，这一点是毫无疑问的。

黑格试图澄清外界有关两者之间的关系背离法律的疑虑，但是他从头至尾没有提到美国国安局的“棱镜”项目，也没有提供相关细节。

“空口说白话”

他只是一概保证没有违反法律，并说系统是值得信赖的，受到严格监督。

换句话说，黑格什么证据都没有提出，“空口说白话”要民众听信他的一面之词。

黑格说国家通信总部按照法律做事，外交部一位官员提到两部法案——1994年《情报法》和2000年的《调查权力法》。

这两部法案产生当时，互联网才在刚刚起步阶段，也没有推特和脸书等社交媒体，这样要如何应对和管理现代的通信方式？

对于这个疑虑，官员没有任何说明。

保密内容

这等于是说虽然有按照法律办事，但如何解释法律，如何执行仍然保密。

美国也存在相同的问题，爱国法案和其他情报搜集的法规有很大的权力，但是法律实际如何运用却不公开。

因此在美国政府要求电信公司Verizon提供大量通信数据的时候，是通过一个法庭的秘密命令。

如果不是斯诺登的爆料，公众不会知道有这样的事情。

两难局面

政府和情报部门的理由是，如果公开太多搜集情报的细节，恐怖分子等会利用这些细节调整他们的犯罪行为。

但是公众有知情权力，尤其是如果情报的搜集涉及到普通人的日常生活。

现在的情势是，纸包不住火，政府能隐瞒的越来越少，隐瞒得越多，政府公信力受到的伤害就越严重。

英国和美国的政府现在必须考虑，公开更多政府活动的内容，是能够挽回或重建公众对政府的信赖，还是会形成政府未来行动的障碍。

（编译：陈书敏 责编：立行）