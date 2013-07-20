朝鲜和古巴：两个孤立的盟友

Image caption 古巴承认清川江号截获的武器是归他们所属，其中包括苏联时代的老式导弹、米格战斗机等。

7月初，朝鲜国家新闻社曾出现过一个简讯。简讯形容一名朝鲜高级军事官员对古巴的访问是“同志式的”，并加强了朝鲜和古巴两国军队间的友谊。

这份新闻简报也就只有短短的几行字，没有更多的细节，很容易被人忽略。但现在看来就要有意思的多。

上周巴拿马截获了一艘朝鲜清川江号货轮，上面装满了古巴的武器，古巴承认拥有这些武器，但强调这些都是老旧式的武器，称打算送到朝鲜去修理后再运回古巴。

这一令人吃惊的发现使人们注意到朝鲜和古巴两国的隐蔽关系。

朝鲜和古巴有许多相似之处：两国都是在共产党大本营前苏联解体后仍然幸存下来的共产党国家；两国都成功地进行了世袭交班过程；同时两国都是美国制裁的对象。

美国约翰霍普金斯大学副教授威瑟斯比说，其实古巴和朝鲜有着长久和紧密的关系。

她说，朝鲜和古巴是现存的、两个唯一的全完共产式的国家。两国都面临美国的直接军事行动，因此使两国走的比较近。

如果留意一下最近朝鲜媒体文章就不难发现两国之间的公开相互支持还是很强的。

例如，古巴支持朝鲜统一，而朝鲜也经常在不同场合保持和古巴一致等。

同时，最近有报道介绍了两国之间的文化交流以及经济合作等。

而可能最有意义的是，两国签署了一项2013年发展科学和技术的意向书，以及“交换货物”等，尽管没人知道协议的具体细节。

经济交流微不足道

韩国国民大学的朝鲜问题专家兰科夫在1980年代曾在朝鲜生活过。

他说，朝鲜和古巴的关系象征意义可能大于实际意义，因为朝鲜更注重实际，希望能换取金钱，但古巴却不愿意花太多的钱。

他说，两国的经济交流微不足道，例如朝鲜并不需要古巴的蔗糖，而古巴也不需要购买朝鲜的干鱿鱼。他们并不是互利的贸易伙伴。

古巴也算不上朝鲜的10大贸易伙伴之一，此外，两国之间客观的地理距离也使得运输额外的昂贵。

据联合国估计，朝鲜 2011年的人均收入为500美元，古巴则为6000美元，当然古巴人口相对比较少，为1100万人。

古巴和朝鲜也许并不是什么互补的天然贸易伙伴，那么在武器交易方面又是如何呢？

清川江号

古巴承认清川江号截获的武器是归他们所属，其中包括苏联时代的老式导弹、米格战斗机等。

一些专家说，这些武器有可能像古巴所说的那样是送到朝鲜进行修理之后再运回古巴，但也可能是朝鲜希望保留这些武器以提高其领空防御能力。

韩国延世大学的文正仁表示，古巴和朝鲜两国的军事武器硬件都是基于苏式武器，因此越来越难找到修理部件。

文正仁说，这可能是朝鲜苦于找不到修理部件的一个迹象。朝鲜仍需要从别国进口一些部件和设备来修理它的苏式武器，因此只好在叙利亚以及古巴这样的国家来寻找。

威瑟斯比说，平壤在苏联倒台前就试图寻找军事供应，有20多年了。

苏联在1990年与韩国建立外交关系后就切断了对朝鲜的军事保障供应，因此使朝鲜的武器维护和维修十分艰难，尤其最近对它所实行的军事制裁无疑令这种状况雪上加霜。

兰科夫说， 随着苏式武器的减少，平壤也试图出口一些自制武器，这些往往是一些仿苏或仿中的低质、廉价的武器。

许多别的国家都不愿意购买这样的武器，但是古巴可能并不介意。

另外一个说法是，古巴也可能想找到能够修理其苏式武器的廉价修理商，而作为回报，古巴可以赠送一些多余的硬件。

但根据联合国决议案，禁止任何船只向朝鲜运送武器，除了一些小武器例外。这几项禁令是在朝鲜进行几次核试验和远程导弹后实行的。

因此，作为联合国的成员国之一，古巴这样做是违反了武器禁运令的。

而朝鲜之所以大力发展自已的武器库，一方面是莫斯科军事援助的枯竭，另一方面也是吸取了1960年代古巴导弹危机的教训。

其结果是，今天的朝鲜成为了一个具有核能力，但却经济十分困乏的国家；一个让国际社会由于不放心而不得不密切关注的国家。

（编译：凯露/责编：威克）