军事打击叙利亚 奥巴马难选合适时机

Image caption 美国总统奥巴马表示美考虑对叙采取“有限行动”

美国总统奥巴马表示，针对叙利亚政府军被指涉使用化武，考虑对叙利亚采取有限的军事打击。然而奥巴马在发动军事打击的时机选择上面临困难。

就在这之前，美国国务卿约翰·克里说，叙利亚政府军上周在大马士革郊区发动的化学武器攻击造成1429人死亡。

克里表示，如果美国不对叙利亚采取行动，那么历史会给予严苛的评判。

他还说，如果对叙利亚当局动用化学武器视而不见，会为伊朗、朝鲜的独裁者壮胆，并使美国在世界舞台上失去信誉。

克里这样说远不止设置了对叙利亚发动军事打击的道义理由，他的作法使奥巴马总统在此事上不可能走回头路。

困难

不过，选择军事打击的时机对奥巴马来说却不那么容易。

奥巴马表示，他尚未做出决定，并且也不清楚他将在何时做决定。

国务卿克里建议，在发动军事行动之前与美国人民展开“对话”。

但是，似乎并没有多少谈话的时间了—未来几天许多美国人都会出门度假。

本周末是劳动节周末。这在美国是盛大的节日，或许并不是谈论战争的良好时机。

或许奥巴马总统正希望很多人不要太关注此事。但是如果不在未来一、两天内发动军事打击的话，就可能必须等到下个周末或更久之后。

奥巴马下周二（9月3日）将前往瑞典访问，然后到俄罗斯出席G20峰会。

尽管没有铁的规定说美国总统在国外时不得下令发动军事行动，但如果真这样做会显得很奇怪。

而如果奥巴马在俄罗斯访问期间这样做，那么就不但怪异，并且是有高度挑衅的行为了。

奥巴马当然可以取消出访行程，但是白宫说他的计划仍然照旧。

此外，在国务卿克里刚刚措辞严厉地发出军事打击信号之后，要等一个星期再采取行动未免让人觉得太晚。

所以，很多人认为，美国将于本周末或者下周一对叙利亚发动军事打击。

但是，坦率的说，这只是一种猜测。不论怎样时机的选择上对奥巴马都够尴尬。

（编译：高志强，责编：李莉）