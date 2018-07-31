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頭條新聞

爭議「技術外洩」 德國恐叫停中資併購案

中國美的集團成功2016年收購德國最大工業機器人製造商Kuka，引起德國國內迴響。

根據德國法律，如果政府認定一宗買賣有可能導致「重要技術」外洩，可以主動介入叫停交易，無須國會批准。

  • 2018年 7月 31日

中國「網絡沙皇」 魯煒不為人知的一面

隕落的魯煒，沒有在自己的本行新聞上留下篇幅，卻成了中國互聯網的一個不會磨滅的註腳。

  • 2018年 7月 30日

誤稱華裔妻子為日本人 英外相擺烏龍背後四細節

為何這個貌似不經意的口誤被迅速傳播？這是一個如他自己所說的「嚴重錯誤」嗎？

  • 2018年 7月 31日

MH370事故新報告出爐 最關鍵問題仍無答案

  • 2018年 7月 30日

引領新一輪太空競賽的歐洲袖珍小國盧森堡

  • 2018年 7月 31日

英國新外相亨特訪華 中英自貿談判尚需時日

  • 2018年 7月 30日

影評：《媽媽咪呀2，再次出發》

  • 2018年 7月 30日

「一年時間找個老公」脫口秀女漢子的「壯舉」

  • 2018年 7月 30日

王妃梅根父親掀波瀾 女兒王室一起罵

  • 2018年 7月 30日

紐約時報續戰特朗普：記者不是「人民公敵」

  • 2018年 7月 30日

表情符號emoji這一行 超越日本有多難

  • 2018年 7月 30日

柬埔寨大選：一場主要反對黨遭解散後的選舉

  • 2018年 7月 29日

必看

貿易戰山雨欲來 美國經濟飆升的近喜和遠憂

貿易戰陰霾籠罩，美國二季經濟增幅創四年新高。功勞多少歸特朗普？有經濟學家警告「好景不長」……

  • 2018年 7月 29日

Cosplay扮裝者：在虛擬世界中思考現實

「如果遇上喜歡的角色，或會以那角色為榜樣，在現實裏思考如何改進自己，要好像自己喜歡的角色般努力。」

  • 2018年 7月 29日

全球抗議界的新「網紅」：侍女裝大紅袍

在全球很多地方，婦女權益的倡導者，尤其是關注生育權利與墮胎議題的人，正將侍女裝作為運動的象徵。

  • 2018年 7月 30日

希區柯克懸疑片《迷魂記》60年後找到共鳴

距離《迷魂記》首次公映已過去了60年。這部影片在互聯網、虛擬現實和人工智能時代卻引發強烈共鳴。

  • 2018年 7月 29日

中國#metoo蔓延 揭權力規則下隱蔽性侵

朱軍被舉報的消息被刪，正是因為其體制內的身份，而性剝削和性醜聞，最嚴重也隱藏最深的，恰恰是在體制內。

  • 2018年 7月 27日

網絡民主的破滅：極端內容如何一步步操縱我們

互聯網即將迎來30歲生日，但要找到暢遊網絡的最佳方法，我們還有很長的路要走。

  • 2018年 7月 29日

中國媽媽殺了英國爸爸　掀跨國撫養權爭奪戰

在爸爸被殺後，一對小兄妹的英籍爺爺奶奶，正在與中國籍外公外婆爭奪撫養權。

  • 2018年 7月 27日

世紀月全食遇上火星衝：世人抬頭看「紅月亮」

周六凌晨，世界許多地方都看見本世紀最長的月全食。BBC中文帶你看看月全食在不同的地方是甚麼樣子。

  • 2018年 7月 28日

厄齊爾退隊看種族歧視：「雙重國籍雙輸？」

土耳其裔德國國腳厄齊爾宣佈因種族歧視退出國家隊後，BBC非洲部記者以自己親身經歷，分享「雙重國籍」的人情冷熱。

  • 2018年 7月 28日

美國駐華大使館爆炸案　中方：孤立事件

中國官方回應稱，美國駐華大使館門外爆炸案只是「孤立事件」。

  • 2018年 7月 27日

戀愛前必問的十個「專家級」問題

在一個右滑代表喜歡的年代，要想保持感情持久，可以考慮先用這幾個問題把一下關。

  • 2018年 7月 27日

過去10年科學界鮮為人知的七大發現

BBC的《無限猴籠》節目盤點了過去10年的七大重要發現。它們對現在以及未來都有什麼影響？

  • 2018年 7月 27日

「血月」當頭照 是兇是吉全球各地說法各異

月食是血光之災的預兆，還是月亮受傷生病？世紀月食之際盤點關於「血色月亮」的各種說法、習俗和迷思。

  • 2018年 7月 27日

大選與中巴經濟走廊：公子哥為民請命

巴基斯坦大選結果揭曉，風流倜儻的明星政客伊姆蘭·汗聲稱獲勝，承諾要模仿中國模式，改變巴基斯坦。

  • 2018年 7月 26日

英媒看中國

上海男子狀告廣電局為同性戀討個說法

報道說，雖然此案勝訴的機會不大，但當事人及其律師表示希望借此引起中國人對同性戀團體權利的認識和關注。

北京清理「低端人口」引發示威

中國首都大規模清拆外來農民工租住房屋引發示威。《金融時報》和《衛報》觀察過示威過程。

中國以體檢名義採集新疆人DNA樣本

中國當局採集新疆穆斯林人口的DNA樣本，以及中國在中朝邊境修築難民營，是今日《衛報》所關注的兩條中國消息。

習近平反腐運動與古代朝廷如出一轍

無論是明朝的反腐巡查，還是今天的紀檢委官員都有著相同的致命弱點，他們權力過大，沒有獨立監督。最後自己也成為腐敗官員。

記者來鴻

歐洲「王中王」：一個意想不到的新對手

比薩餅、三明治，中產逐漸愛上了吃奶酪（芝士）。傳統上，歐洲奶酪是「王中王」，但是總有新創業者盯著這頂桂冠。

台海兩岸唇槍舌劍 避免選邊站隊有無可能

主權爭議，不想「躺槍」的話，最好的辦法或許是避免選邊，同時希望隨著時間推移，能找到一個雙方都受用的和平解決方案。

品味西非當地人對中國態度的酸與甜

中國投資推動西部非洲國家塞拉利昂經濟騰飛，但也有當地人「對中國說不」。塞拉利昂大選「變天」後，兩國友誼會「變味」嗎？

幸福的北歐「不幸」的人：每天20小時不吃不喝

北歐幾乎是幸福的同義詞。冰島的夏天太陽永不落山，美景令人心醉。但是，如果你每天只有日落後、日出前才凖吃喝......

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