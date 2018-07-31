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頭條新聞
爭議「技術外洩」 德國恐叫停中資併購案
根據德國法律，如果政府認定一宗買賣有可能導致「重要技術」外洩，可以主動介入叫停交易，無須國會批准。
- 2018年 7月 31日
中國「網絡沙皇」 魯煒不為人知的一面
隕落的魯煒，沒有在自己的本行新聞上留下篇幅，卻成了中國互聯網的一個不會磨滅的註腳。
- 2018年 7月 30日
誤稱華裔妻子為日本人 英外相擺烏龍背後四細節
為何這個貌似不經意的口誤被迅速傳播？這是一個如他自己所說的「嚴重錯誤」嗎？
- 2018年 7月 31日
MH370事故新報告出爐 最關鍵問題仍無答案
- 2018年 7月 30日
引領新一輪太空競賽的歐洲袖珍小國盧森堡
- 2018年 7月 31日
英國新外相亨特訪華 中英自貿談判尚需時日
- 2018年 7月 30日
影評：《媽媽咪呀2，再次出發》
- 2018年 7月 30日
「一年時間找個老公」脫口秀女漢子的「壯舉」
- 2018年 7月 30日
王妃梅根父親掀波瀾 女兒王室一起罵
- 2018年 7月 30日
紐約時報續戰特朗普：記者不是「人民公敵」
- 2018年 7月 30日
表情符號emoji這一行 超越日本有多難
- 2018年 7月 30日
柬埔寨大選：一場主要反對黨遭解散後的選舉
- 2018年 7月 29日
必看
貿易戰山雨欲來 美國經濟飆升的近喜和遠憂
貿易戰陰霾籠罩，美國二季經濟增幅創四年新高。功勞多少歸特朗普？有經濟學家警告「好景不長」……
- 2018年 7月 29日
Cosplay扮裝者：在虛擬世界中思考現實
「如果遇上喜歡的角色，或會以那角色為榜樣，在現實裏思考如何改進自己，要好像自己喜歡的角色般努力。」
- 2018年 7月 29日
全球抗議界的新「網紅」：侍女裝大紅袍
在全球很多地方，婦女權益的倡導者，尤其是關注生育權利與墮胎議題的人，正將侍女裝作為運動的象徵。
- 2018年 7月 30日
希區柯克懸疑片《迷魂記》60年後找到共鳴
距離《迷魂記》首次公映已過去了60年。這部影片在互聯網、虛擬現實和人工智能時代卻引發強烈共鳴。
- 2018年 7月 29日
中國#metoo蔓延 揭權力規則下隱蔽性侵
朱軍被舉報的消息被刪，正是因為其體制內的身份，而性剝削和性醜聞，最嚴重也隱藏最深的，恰恰是在體制內。
- 2018年 7月 27日
網絡民主的破滅：極端內容如何一步步操縱我們
互聯網即將迎來30歲生日，但要找到暢遊網絡的最佳方法，我們還有很長的路要走。
- 2018年 7月 29日
中國媽媽殺了英國爸爸 掀跨國撫養權爭奪戰
在爸爸被殺後，一對小兄妹的英籍爺爺奶奶，正在與中國籍外公外婆爭奪撫養權。
- 2018年 7月 27日
世紀月全食遇上火星衝：世人抬頭看「紅月亮」
周六凌晨，世界許多地方都看見本世紀最長的月全食。BBC中文帶你看看月全食在不同的地方是甚麼樣子。
- 2018年 7月 28日
厄齊爾退隊看種族歧視：「雙重國籍雙輸？」
土耳其裔德國國腳厄齊爾宣佈因種族歧視退出國家隊後，BBC非洲部記者以自己親身經歷，分享「雙重國籍」的人情冷熱。
- 2018年 7月 28日
美國駐華大使館爆炸案 中方：孤立事件
中國官方回應稱，美國駐華大使館門外爆炸案只是「孤立事件」。
- 2018年 7月 27日
戀愛前必問的十個「專家級」問題
在一個右滑代表喜歡的年代，要想保持感情持久，可以考慮先用這幾個問題把一下關。
- 2018年 7月 27日
過去10年科學界鮮為人知的七大發現
BBC的《無限猴籠》節目盤點了過去10年的七大重要發現。它們對現在以及未來都有什麼影響？
- 2018年 7月 27日
「血月」當頭照 是兇是吉全球各地說法各異
月食是血光之災的預兆，還是月亮受傷生病？世紀月食之際盤點關於「血色月亮」的各種說法、習俗和迷思。
- 2018年 7月 27日
大選與中巴經濟走廊：公子哥為民請命
巴基斯坦大選結果揭曉，風流倜儻的明星政客伊姆蘭·汗聲稱獲勝，承諾要模仿中國模式，改變巴基斯坦。
- 2018年 7月 26日
視頻
視頻 2:34
Cosplay少女：動漫是我的生命
- 2018年 7月 30日
視頻 1:03
「痞子蔡」給網路世代年輕人的話
- 2018年 7月 27日
視頻 3:10
到韓國濟州島找庇護的也門難民困境
- 2018年 7月 25日
視頻 1:22
西班牙「國王步道」 如果恐高別嘗試
- 2018年 7月 24日
視頻 1:30
2018香港書展人物：24小時追「叮叮」的電車迷黃曼玲
- 2018年 7月 19日
視頻 3:11
成品用品裏的《西部世界》：AI讓硅膠娃娃開口講話
- 2018年 7月 23日