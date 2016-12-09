日本發射貨運飛船 將試驗清除太空垃圾

圖片版權 AP Image caption 發射約15分鐘後，"鸛"號貨運飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，預計將於13日夜間至14日清晨與國際空間站對接。

日本在鹿兒島縣種子島宇宙中心用H2B火箭成功發射了一艘"鸛"號貨運飛船，用於向國際空間站運送各類物資。

本次發射由日本宇宙航空研究開發機構和三菱重工業公司共同負責。

發射約15分鐘後，"鸛"號貨運飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，預計將於13日夜間至14日清晨與國際空間站對接。

"鸛"號貨運飛船將為國際空間站帶去食品、水、實驗器材、大型鋰電池以及7個超小型衛星等。

除了運送物資外，"鸛"號飛船此次還肩負著另外一項重任——開展清理太空垃圾的實驗。

"鸛"號貨運飛船將在距地球380公里的太空進行清除太空垃圾的試驗。

研究表明，目前從地面追尋監測的太空垃圾中，大於10厘米的約有2萬個，1厘米以上的多達50萬個。

這些垃圾在低軌道速度驚人，秒速高達7公里，約90分鐘繞地球一圈，與人造衛星和太空站相撞的可能性不可輕視。

屆時，"鸛"號貨運飛船將釋放出一條金屬導索，使其吸附到太空垃圾的表面，通過金屬導索向其放電，利用物體在磁場中通電後會發生運動的原理，讓其減速。在低於圍繞地球旋轉所需的速度後，墜入大氣層，與大氣層摩擦燒燬。