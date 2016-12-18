對中國留意女生張瑤實施搶劫兩嫌犯被捕

圖片版權 Internet Image caption 中國留學生張瑤12月5日在意大利首都羅馬遭搶劫後遇難

意大利媒體報道說，涉嫌在羅馬對中國留學生張瑤實施搶劫的兩名犯罪嫌疑人已經被警方拘捕，另一人在逃。

據報道，兩名被捕的嫌疑人都居住在離移民局不遠的地方，其中一人20歲，另一人未成年。

中國女留學生張瑤今年20歲，就讀於羅馬美術學院，今年3月從中國來到羅馬。

12月5日，張瑤到位於羅馬郊區的移民局辦公地點辦理簽證，隨後遭到3名年輕男子的搶劫。

張瑤的朋友說，張瑤給他們打電話報告了發生的事情，顯然希望找回自己被搶的包，拿回剛剛得到的簽證文件。

據意大利當地媒體播放的一家工業公司錄得的監控錄像畫面顯示，張瑤失神地站在火車站的路軌旁，在打電話時遭到火車的撞擊。

12月9日，警察在路軌旁的灌木叢中發現了她的屍體。

據報道，意大利警方向中國駐意大利大使館通報了案情的最新進展。