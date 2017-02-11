圖輯：台灣台南的鹽水「蜂炮」
元宵節在台灣是重要的民俗節日，每年元宵節在台南的鹽水舉行的蜂炮是少不了的重頭戲，吸引許多人前往體驗這個文化慶典。
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元宵節在台灣是重要的民俗節日，每年元宵節在台南的鹽水舉行的蜂炮是少不了的重頭戲，吸引許多人前往體驗這個文化慶典。
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蜂炮慶典由鹽水武廟開始，當地信眾抬著關帝聖君（關公）遶境，神轎抵達門前時信徒點燃炮台（炮城）。
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每座炮城是以木條釘成支架，在支架上排滿數千至上萬支衝天炮，外觀再作裝飾或造型。
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炮城點燃時萬炮齊發，衝天炮夾帶煙火和蜂鳴聲朝四面八方亂竄，具有聲光刺激效果，非常壯觀。
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鹽水蜂炮習俗最早起源於清光緒年間，當時瘟疫流行，居民祈求關公保佑平安，請出關公遶境，沿路燃放鞭炮。
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參與鹽水蜂炮慶典的人必須穿戴安全著裝，包括全罩式安全帽，厚重圍巾，厚夾克外套，棉質或牛仔長褲，手套和運動鞋。
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這樣的穿著算是鹽水蜂炮的標凖配備，切記不能穿著易燃材料製成的衣物。
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每年都會有人被衝天炮炸傷，近年來已經禁止威力強大的塑膠製衝天炮，而改以傳統方法紙扎或竹卷。
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鹽水蜂炮在台灣屬於知名的元宵節民俗慶典，而有「南蜂炮，北天燈」的說法。
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與鹽水蜂炮齊名的「北天燈」，就是新北市平溪的元宵節放天燈活動。