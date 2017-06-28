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香港主權移交25週年：當時BBC如何報道？
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香港主權移交25週年：當時BBC如何報道？
2017年6月28日
最近更新： 53 分钟前
25年前，BBC記者費格爾·基恩見證了最後港督彭定康離開官邸時刻、英軍最後一次踏正步、傾盆大雨中的交接典禮。
BBC中文回顧1997年6月30日至7月1日凌晨BBC的新聞片段。
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