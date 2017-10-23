麥凱恩影射特朗普越戰逃兵役 誰在撒謊？

圖片版權 Getty Images Image caption 1967年麥凱恩在駕駛戰機轟炸河內時被擊落被俘，他說自己被北越關押5年半期間受到了酷刑折磨

美國參議員約翰·麥凱恩說，美國富人躲避越南戰爭兵役是"錯誤的"，許多人認為他的講話在影射攻擊美國總統特朗普。

麥凱恩在接受美國C-SPAN電視台採訪時說，富人"找到醫生說他們長了骨刺"。他批評了允許像特朗普那樣的美國人逃避兵役的"制度"。這是麥凱恩和特朗普間最新的言辭攻擊。

麥凱恩周日接受的採訪是紀念其在越戰中在北越上空駕戰鬥機被擊落50週年。他在採訪中談了他作為海軍飛行員以及後來在越南作戰俘的經歷。

「逃兵役「？

圖片版權 Getty Images Image caption 美國參議院約翰·麥凱恩說，美國富人躲避越南戰爭兵役是"錯誤的"

他說，"順便說一下，衝突的一個方面就是我不能容忍的是我們在美國最低收入階層徵兵，高收入階層會找一個醫生，他們會說他們長了骨刺。"

"這是錯誤的。如果我們要求所有美國人都服兵役，所有美國人就應該服兵役"。

雖然在另外一次接受ABC新聞頻道的採訪中他說不認為特朗普是逃避兵役者，但是他說他"感覺這是個錯誤的制度，因為某些美國人能夠逃避為國家服務的義務。"

上周麥凱恩影射特朗普說，"一些人炒作半生不熟的，造作的民族主義只是要找替罪羊，而不是要解決問題"，許多人認為麥凱恩是在攻擊特朗普的"美國優先"的政策。

當特朗普在費城講話後有人讓他對麥凱恩的講話發表評論，特朗普說"一些人要小心了，因為我會在某個時候做出反擊"。

但是麥凱恩反唇相譏說，"我曾經面對的敵人（比他）厲害多了"。

"河內火爐"

麥凱恩在挫敗共和黨醫療立法中發揮了重要的作用，他還批評白宮沒有透露更多本月死於尼日爾的4名美國軍人的情況。

圖片版權 Getty Images Image caption 40年前負責在"火爐"監獄中負責看押麥凱恩的北越官員Tran Trong Duyet曾經對BBC記者說麥凱恩並沒有講真話，說他從來沒有被用過刑。

出身軍人世家的麥凱恩在60年代參加越戰，1967年他在駕駛戰機轟炸河內時被擊落成為俘虜。麥凱恩一直說自己在被美國人稱作"河內希爾頓"，又被稱為"河內火爐"的監獄中關押多年。

他說自己在"火爐"監獄被關押5年半期間受到了酷刑折磨，但是他拒絶越南提前釋放他。

2008年當麥凱恩以越戰英雄的身份參加總統競選時，40年前曾經負責在"火爐"監獄中負責看押麥凱恩的北越官員Tran Trong Duyet對BBC記者說麥凱恩並沒有講真話，他作為戰俘從來沒有被用過刑。

當時已經75歲的Tran Trong Duyet認為，在競選總統的麥凱恩對美國選民撒謊是為了在選舉中得到他們的支持。

特朗普在2015年競選總統期間，在一次主持人稱麥凱恩為戰爭英雄時，特朗普說，"他不是戰爭英雄，他是因為被俘才成了戰爭英雄，我喜歡沒被俘的人。"