名稱加注引發爭議 中國加大壓制台灣國際空間

圖片版權 fan-id.ru Image caption 世界杯足球賽球迷身份證申請網站截圖

世界杯足球賽球迷身份證申請網站上的國籍部分選項在台灣之後加注（中國），台灣外交部就此向主辦單位表達關切，也再次突顯中國政府加大壓制台灣國際空間的趨勢。

台灣外交部長吳釗燮在回答立法委員詢問時表示，已經指示駐俄羅斯代表處洽請俄方更正。不過，俄國外交部表示，俄羅斯遵行「一中原則」政策，一向以Taiwan（China）稱呼台灣。

吳釗燮也坦白表示，類似的案例現在很多很多，外交部「窮於應付」，從航空公司到衣服，很多跨國企業都面對這樣的狀況，外交部人員也只能一個一個聯繫這些企業和外國政府。

球迷身份證（Fan ID）是下個月在俄羅斯舉辦的2018年世界杯足球賽持票球迷入場觀看比賽的所需證件之一，上面記載個人資料和照片，持票球迷可以憑證享有比賽城市之間和市內的免費公共交通，外國球迷持有球迷證即可在世界杯期間免簽證多次進出俄羅斯。

案例太多

此前，中國官方向包括美國在內的外國航空公司發出通知，要求它們改變對香港、澳門和台灣政治地位的描述，要求明確地寫出這些地方都是中國的一部份。

目前，英國航空、德國漢莎航空、加拿大航空等國際航空公司都在網頁上將台灣的機場後面加注中國，而美國航空和聯合航空則按照原樣，沒有在台灣的機場後面加注中國。

部分原因可能和美國政府對中國官方上述通知的強烈反應有關。

美國白宮反駁中國官方通知，批評中國的要求是「奧威爾式的胡言亂語」，是中國共產黨嘗試把自己的政治想法「強加於美國公民和私人公司」，也說這是中國嘗試把自己國內的「政治審查和政治正確」輸出到世界其他地方，美國會「抵抗」這個風潮。

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但是中國外交部隨即反駁，表示在中國經營的外國公司應該遵守中國的法律，尊重中國的主權和領土完整。

「日益增長的趨勢」

本周早些時候，美國服裝品牌GAP在加拿大市場銷售的一件T恤衫上印製的中國地圖沒有將台灣包括在內，引起中國網友批評，GAP因此道歉，並表示尊重中國的主權和領土完整。

上周，兩名在澳洲讀書的台灣學生和同學在公牛雕塑公共裝置藝術上共同創作的彩繪圖案，因為畫了台灣國旗顏色和台灣二字，而被當地政府塗銷。

類似的案例不勝枚舉，尤其是在民進黨政府上台之後，因為不承認「九二共識，一個中國」政策，因此中國政府加大了壓制台灣國際空間的動作。

在外交方面，台灣為數不多的邦交國也有鬆動趨勢，包括巴拿馬和多米尼加等國都轉向中國建交。

圖片版權 NADJA LO Image caption 學校學生共同創造公牛身上的彩繪，代表學校的多元文化