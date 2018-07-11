2018世界杯：環保球衣讓台灣也進了決賽圈

圖片版權 Getty Images Image caption 本圖中的所有世界杯球隊球衣都是用台灣制的環保布料

誰說世界杯足球賽上看不到台灣的身影，你可能不知道的是，本屆世界杯有16個國家的球衣使用了台灣回收寶特瓶製成的環保紗布料製造。

世界杯32個隊伍之中有半數的球隊球衣都是用台灣制的環保布料，包括睽違28年後再次進入最後四強（半決賽）的英格蘭隊。

英國在台辦事處（British Office Taipei）日前就在臉書專頁上對英格蘭隊球衣受惠於台灣的紡織技術表示感謝。

「我們要感謝台灣紡織技術所提供之強力排汗英格蘭隊球衣！！！我們期望英格蘭隊能繼續穿著台灣研發的環保球衣，站上今年世足賽決賽！！」

圖片版權 Getty Images Image caption 英格蘭隊的球衣採用台灣制的環保布料

英國在台辦事處還說，「台灣紡織和制鞋技術國際聞名，包括英格蘭隊球衣，2018世足賽還有十幾個國家代表隊也都使用台灣紡織相關科技產品。」

「回收寶特瓶製成的環保紗，加上無縫縫衣技術，車出來的球衣能減少對身體的摩擦，這次英格蘭球隊使用球衣，都是利用這些台灣紡織技術製成！」

最後，英國在台辦事處也不忘提醒台灣球迷幫英格蘭隊加油，並表示儘管英格蘭和克羅地亞的半決賽在台灣時間周四凌晨二點舉行，但還是希望台灣球迷除了看英格蘭球員的球技表現，「更要注意令人驕傲的台灣紡織技術」。

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回收寶特瓶

台灣《中央社》報道，2014世界杯足球賽在巴西舉行，當時外媒曾報導有10個國家隊身著台灣製造的環保塑料球衣，更以「台灣贏了世足冠軍，但不是在足球場上，而是在球員更衣室」，盛讚台灣的環保球衣技術。

台灣環保署統計，2018世足賽共有32個國家參與，其中16個國家代表隊身上的球衣是用台灣回收寶特瓶製成的環保紗製成，不僅達到半數，更比上屆世足賽還多了6隊。

這16個球隊包含運動品牌大廠Adidas贊助的比利時、阿根廷、哥倫比亞、埃及、德國、伊朗、日本、墨西哥、摩洛哥、瑞典、西班牙、俄羅斯，以及Nike贊助的英格蘭、巴西、葡萄牙及沙特阿拉伯。

報道說，Nike贊助的4支球隊球衣都是在台灣製成。Adidas贊助的12個國家的球衣，雖然不是在台灣製成，但是是用台灣的環保紗在其他國家製成球衣。