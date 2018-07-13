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又是一個13號，星期五。為什麼人們總認為這是一個壞日子，不吉利呢？這個迷信的由來又是什麼？

沒有人確切知道這個迷信最早是從哪來的，但一般人都擔心遇到「黑色星期五」會有不好的事情發生。

在西方，數字13一直以來就代表著不吉利，而星期五也是一樣，如果兩者碰到一起就更加讓人驚恐害怕。

數字13不吉利

很多人相信數字13不吉利源自於聖經。背叛耶穌基督的猶大，據信是基督的最後晚餐餐桌上第13個就座的人。

西方人不喜歡13這個數字的傳統一直延續到今天，沒有人宴客會邀請13個人，12或14人都可以，13絶對不行。

如果宴客當天，賓客和主人加起來真的只有13個人的話，主人就會把一隻玩具熊放到第14把椅子上，硬生生湊成14！

在北歐挪威神話中，眾神的晚宴被第13位客人洛基（Loki）破壞，他還把黑暗帶到全世界。

圖片版權 Getty Images Image caption 餐桌上有13個人用餐被認為是不吉利的

數字13不吉利的迷信還超越了餐桌，擴大到了生活中的更多方面。

許多旅館和酒店都沒有13號房間，公寓樓或居民街道上也沒有13號，一些大樓也沒有第13層樓，從12樓直接跳到14樓，一些航空公司機艙座位沒有第13排……。

不幸運的星期五

數百年來，星期五一直被視為是一個星期當中最不幸運的一天。

14世紀，英國文學家喬叟（Geoffrey Chaucer）在他的《坎特伯雷故事集》裏寫道，「這一切災難在一個星期五降臨。」

以前在英國，死刑犯通常在星期五被執行絞刑，因此星期五也被稱為「絞刑日」。

但是復活節前的「聖周五」（Good Friday），或稱耶穌受難日，則是一個例外。這是耶穌被釘上十字架的那天，人們相信聖周五是個好日子。

因此，如果你在聖周五出生，那就能給你帶來好運。比一般人更為迷信的航海船員也經常選在聖周五出發開始遠洋航行。

13號星期五

但是把13號和星期五結合起來當成不吉利的象徵，則是相對較晚才出現的傳統，大約是100年前才開始的。

13號星期五給人們的恐懼感還連帶出現了一個新的單詞——「paraskevidekatriaphobia」（13號星期五恐懼症），這個源自於希臘字根的單詞拼寫複雜又難以發音，看上去就讓人發毛。

看到這裏，你也害怕遇到13號星期五嗎？如果是的話，你也許可以暫時放心，因為今天過後，你要等到2019年9月才會再次遇到13號星期五。