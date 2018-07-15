2018世界杯：法國4-2擊敗克羅地亞二度奪冠

圖片版權 Getty Images Image caption 法國隊在大雨中高舉獎杯

周日（7月15日），在莫斯科盧日尼基體育場上演了一場扣人心弦的精彩決賽。

終場，法國以4-2擊敗了表現頑強的克羅地亞，贏得2018年世界杯，這也是法國第二次奪得世界杯冠軍，上一次是1998年法國世界杯。

法國隊的主帥德尚，20年前法國首次奪冠的時候是法國代表隊球員、隊長，周日法國二度奪冠，德尚也成為歷史上第三個作為球員和教練都捧過世界杯的人。

4-2的比分也是1966年以來，進球數最多的一場世界杯決賽。

圖片版權 Getty Images Image caption 曼祖基奇在防守時不倖進了一個烏龍球

激烈比賽

不過法國的勝利並不輕鬆，他們面對首次殺入世界杯決賽的克羅地亞，賽前多數人看好法國隊，但誰也難以想像，克羅地亞在比賽上半場成功壓制法國，要不是曼祖基奇的烏龍球，和爭議性的VAR判決帶來的格里茲曼的罰球，法國幾乎沒有任何發揮的空間。

但也就是這兩顆進球讓法國隊在中場時以2-1領先。

下半場比賽進行到60分鐘前後，法國的博格巴和姆巴佩在六分鐘的時間裏分別連進兩球，瞬間壓垮了克羅地亞的氣勢。

圖片版權 Getty Images Image caption 姆巴佩為法國踢進第4球

克羅地亞在落後3球的情況下重整旗鼓，法國門將洛里斯在門前接到隊友回傳，但控球失誤，曼祖基奇抓到機會門前起腳為克羅地亞扳回一球。

但法國此後沒有再給克羅地亞任何機會，終場哨聲響起法國球迷全場歡呼，終於擺脫了兩年前歐洲杯失敗的表現，第二度贏得世界杯。

頒獎時球場突然下起傾盆大雨，但法國球員和球隊職員歡慶的心情絲毫不減，當洛里斯高舉大力神杯的時候，焰火四射熱烈氣氛飆到最高點。