當紅玩具「鬼口水」：你必須知道的五件事

圖片版權 Getty Images Image caption 史萊姆，又稱鬼口水，是一種粘液狀玩具

不知道從什麼時候開始，一種被稱為史萊姆（slime，俗稱鬼口水，鼻涕膠，水晶泥，拉伸泥）的粘液狀物質成了孩子們最風靡、最火熱的玩具。

這種由膠水、水和硼砂混合而成的粘液狀物質，介於固體和液體之間，軟軟稀稀糊糊的，但卻又不會粘手，拿在手裏觸感非常奇特。

加上了各種顏色的色素，或是金銀、熒光等各色亮片亮粉，或是小型塑料顆粒之後，這種粘液狀玩具就變成五顏六色、七彩燦爛「水晶泥」，或是粘稠噁心的「鬼口水」和「鼻涕膠」。

喜歡玩史萊姆的孩子認為，這種粘液狀玩具在手上可以揉、捏、抓、握、還可以兩隻手將它拉扯、延展、塑形，總之拿在手上玩起來可以幫助他們疏解壓力，放鬆心情。

圖片版權 Getty Images Image caption 玩史萊姆粘液讓人疏解壓力，放鬆心情

含有毒成分

但是這種非常流行的粘液玩具現在出現了一大問題。

英國消費者雜誌《Which?》委托進行的調查發現，他們在英國買到的11種史萊姆粘液玩具中，有8種粘液玩具含有超過標凖的硼砂，有問題的粘液玩具都是在Amazon網上商家買的，產品已經下架。

硼砂是一種化學成分，可以提高粘液的粘稠度，但是含量超過標凖有可能會引起過敏，嘔吐，腹瀉，痙攣，高含量的硼砂甚至會危害繁殖能力，危害腹中的胎兒。

歐盟的安全標凖規定，每一公斤成分不得超過300毫克（300mg/kg），但抽測的11種粘液玩具中，最高的硼砂含量竟然高達1400mg/kg，超過歐盟安全標凖的四倍以上。

《Which?》呼籲政府和商家負起責任，並奉勸家長要小心謹慎選擇史萊姆粘液玩具，不要貪便宜購買來路不明的產品，最好到有品牌而且信譽好的商店購買。

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DIY網紅助推

說起史萊姆粘液玩具的風靡現象，社交媒體上各種粘液DIY的教學影片，以及網紅助推風潮實屬「功不可沒」。

16歲的的加拿大人Alyssa Jagan在社交媒體Instagram上分享自己的史萊姆粘液教學影片，收獲了超過85萬名粉絲追蹤。

在接受BBC採訪的時候，艾利薩向人們展示了她製作粘液的各種材料，擺滿一整個櫃子的各種膠水，瓶瓶罐罐，顏料和材料等。

為什麼史萊姆粘液玩具如此風靡？艾莉薩表示，最多人跟她說的就是玩粘液玩具讓他們感覺到一種莫名的滿足感，幾乎讓人上癮，欲罷不能。

小小年紀的艾莉薩除了在Instagram上分享粘液製作影片和圖片之外，也出版書籍，介紹她自己的史萊姆粘液製作方法。

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在家裏親手實驗

而社交媒體的粘液DIY教學影片，更讓孩子們自己在家裏搞起實驗，製作各種配方的粘液玩具。

有些家長就發現，家裏的沐浴乳、洗髮精和洗面乳用量超過平常，原來都是被孩子拿去充當實驗品，製作史萊姆粘液去了。

為了研發硼砂的替代品，孩子們也翻遍廚房的櫥櫃，拿出蘇打粉、玉米粉，甚至是隱形眼鏡藥水，都成為實驗材料。

至於那些不親自動手實驗的人，可能已經被「粘」在屏幕前面了，很多大人和孩子看著史萊姆粘液影片也會上癮，一看好幾個小時停不下來。

圖片版權 Getty Images Image caption 2018年，還有人在玩指尖陀螺或編製彩色橡皮筋嗎？

膠水銷量大增

隨著史萊姆粘液玩具和產品受到歡迎，連帶著作為原料之一的膠水也出現暢銷現象。

法國一家膠水工廠製造膠水已經有將近100年歷史，但因為產業變化，需求減少，18年前工廠一度面臨經營危機。

但是拜粘液產品走紅所賜，該膠水工廠訂單大增，不但擺脫經營困境，年營業額更上飆到數百萬歐元。

圖片版權 Getty Images Image caption 魔術方塊從80年代開始流行，到現在都還一直吸引著大人和小孩

風靡一時

史萊姆粘液並不是第一個風靡老少的玩具，史萊姆粘液之前是指尖陀螺（fidget spinner），指尖陀螺之前是彩色編製橡皮筋（loom band）。

在那之前，更久遠的還有80年代風靡全球的魔術方塊（Rubik's cube），但是魔術方塊經過幾十年，一直到現在還吸引著各個世代的人。

誰會知道明年的這個時候，還有人在玩史萊姆粘液嗎？