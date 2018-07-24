圖片版權 EPA Image caption 台灣前奧運選手紀政支持台灣爭取奧運正名活動

台灣民間發起奧運正名活動，再度激怒中國政府，東亞奧委會在北京開會，決定取消明年預定在台中主辦的2019東亞青年運動會。

東亞奧林匹克委員會周二（7月24日）在北京召開臨時理事會，委員會主席劉鵬表示，有政治勢力在島內發起2020東京奧運正名公投，公然挑戰奧委會模式，對2019東亞青年運動會產生了巨大的政治風險。

委員會建議取消2019台中東亞青年運動會，並交付理事會成員表決，日本理事齋藤表示，2014年就決定由台中辦理2019東亞青年運動會，現在突然要決定停辦，太過倉促。

但投票最後以一票反對（台灣），一票棄權（日本），七票贊成，通過了取消台中主辦2019東亞青年運動會的議案。

紀政與奧運

2020年奧運將在東京舉行，台灣前奧運選手紀政發動「2020東京奧運台灣正名公投聯署」，爭取用台灣的名字參加2020年東京奧運。

紀政在1960、1964、1968年，曾經三次代表台灣參加過奧運，並在1968年墨西哥城奧運會上贏得女子80米跨欄銅牌，是第一位在國際田徑賽事短跑中獲獎的亞洲女子選手。

這三次奧運，都是以台灣的名字參加奧運比賽，紀政也秀出她的奧運銅牌，上面國家欄寫的就是Taiwan。

紀政說，當年她參加奧運，選手們就是以台灣的名字被介紹入場的，而且也可以使用中華民國的國旗和國歌。

圖片版權 EPA

奧運模式

但是自從1970年代起，中華人民共和國取代了中華民國在聯合國的中國席位之後，奉行一個中國政策，逐漸開始在國際場合上壓制台灣生存空間。

在奧運會發生多次關於名稱問題的爭執之後，1981年，中華奧委會與國際奧委會在瑞士洛桑簽訂協議，同意中華民國以中華台北（Chinese Taipei）的名義參加奧運。

這就是所謂的「奧運模式」，中華民國代表隊此後參與國際比賽都以中華台北作為稱呼，簡稱中華隊或台灣隊。

這種「奧運模式」還擴大到體育以外的國際場合，中華台北也成為台灣參加國際組織所使用的官方名稱。

強烈抗議

對於奧運正名活動尚未達到公投聯署目標，就已經先導致2019年台中東亞青年運動會被取消，紀政也表達了強烈抗議和深感痛心。

紀政表示，她支持2020東京奧運台灣正名公投聯署活動，台灣是民主國家，公民權利的行使也是法律所允許的。

她說，如果因為台灣人民合法行使公民權利，就透過政治力影響，毫無道理地取消台中市的主辦權，她個人無法接受這樣的行為，相信台灣人民會有自己的判斷。

中華奧委會主席林鴻道也表示，這是中華奧委會第一次舉辦奧運體系賽事，如今被停辦，非常難過是東亞青年站上奧運體系競技場機會被剝奪。