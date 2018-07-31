特朗普的祖父少小離家 拼搏成就「美國夢」

圖片版權 Getty Images Image caption 弗里德里希·特朗普1887年攝於紐約。

特朗普的祖父看上去和當時的其他移民沒什麼不同。老特朗普經過長時間坐船海上顛簸後來到紐約，想在那裏掙錢寄給留在德國巴伐利亞老家的母親和四個兄弟。

和其他許多移民一樣，他不會說英語。他在比他早到美國的姐姐家住了好幾年。

不過他和其他移民不同的是，在老特朗普到達曼哈頓島南部的"城堡花園"（Castle Garden）移民中心122年後，他的孫子唐納德·特朗普成了美國第45任總統。

經濟移民

1885年10月19日，16歲的弗里德里希·特朗普 (他到達美國時登記的名字是帶有德語痕跡的Trumpf)第一次看到了紐約灣。當時在海灣的"自由"小島上，自由女神像仍然在建造之中。

圖片版權 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 埃利斯島移民接待中心設立前，曼哈頓島南部的"城堡花園"（Castle Garden）的移民中心是主要接待地點。

老特朗普乘坐的郵輪SS Eider號從德國北部的不萊梅起航，大約10天後越過大西洋抵達紐約。

老特朗普乘坐的船艙在最底層，也就是裝貨物的那層船艙，相當於後來的三等艙。他並沒有自己的船艙，旅途間只能和其它旅客一起在公共空間休息。

《特朗普：三代建築者和總統》一書的作者關達·布萊爾（Gwenda Blair）說，"他只有個能睡覺的折疊牀，在風平浪靜的時候他才能吃一頓飯，食品也很簡單。"

對老特朗普來說，那次大西洋上的航行不大可能輕鬆愉快。

三等艙的旅客在兩周左右的旅途中沒有廁所或淋浴設備。暈船的時候，他們就在睡覺，消磨時光的地方嘔吐。抱怨新旅客氣味難聞，司空見慣。

弗里德里希·特朗普單身一人旅行，並沒有成年人陪伴，但是他一刻也沒有忘記自己到達彼岸的目的。

《特朗普》一書的作者布萊爾說，"毫無疑問，他是個精打細算的移民，他自己說過他移民是為了掙錢幫助自己的母親，他和他姐姐都往家寄錢。"布萊爾還說，不久老特朗普的另外一個姐妹也來到美國和他們團聚。

圖片版權 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普祖父離開德國巴伐利亞卡爾施泰特（Kallstadt）小鎮的時候，鎮上居民不足一千人。

特朗普的老家是德國巴伐利亞的小村卡爾施泰特（Kallstadt），他們家在那個產葡萄酒的鄉村擁有一小塊土地。但是在弗里德里希·特朗普的父親去世後，他們家人背上了沉重的債務。

弗里德里希·特朗普的母親被債務困擾，加上養家糊口的壓力，她不得不讓弗里德里希·特朗普去附近的小鎮去做理髮學徒。

弗里德里希·特朗普起早貪黑地幹了兩年半，每周7天，每天日出而作，日入而息，掙錢支付理髮手藝培訓。當他返回卡爾施泰特的時候，他意識到那個小鎮太小，容納不下兩個理髮匠。

面對暗淡的前景，而且還可能被徵去服3年兵役，年輕的弗里德里希·特朗普選擇離開家鄉去新世界。他在一個夜晚離開了自己的家，走時留下了一個字條，向他母親解釋了他離開的原因。

發礦工財

圖片版權 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 19世紀後期曼哈頓下東區是移民，體力勞動者，特別是德國人喜歡居住的地方。

弗里德里希·特朗普到達紐約受到他姐姐凱瑟琳和她丈夫的弗萊德·舒斯特（Fred Schuster）的迎接。他的姐夫也是出生於德國卡爾施泰特農村的移民。他們讓他在自己在曼哈頓下東區的家中居中。當時那裏是移民，體力勞動者，特別是德國人喜歡居住的地方。

他在美國最初幾年靠理髮為生，後來他離開紐約去美國西北部碰運氣。

弗里德里希·特朗普先到了華盛頓州的西雅圖住下來。在獲得美國公民身份後不久，在1892年他首次在美國總統選舉中參加投票。

當時在美國歸化入籍十分簡單：入籍者需要在美國生活7年，然後有人作證說申請人"品行良好"就行了。

特朗普的祖父入籍成為美國人時，順便改了自己的名字，即把Trumpf當中的f去掉，成了現在特朗普的拼寫：Trump。

圖片版權 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普利用「淘金熱」，為礦工提供食宿，牟取利潤。

在西雅圖老特朗普開始改行，不再做理髮匠，而開始經營餐館和小旅館，為大批蜂擁到西雅圖的人提供服務。

作者布萊爾說，"在後來8年當中，他開過許多餐館，第一家開在西雅圖，然後在育空（Yukon）和其他有'淘金熱'的地方開餐館，他所做的就是在礦工身上挖掘（財富）。"

"他自己從來沒有進入採礦業，只是為礦工提供服務，因此他去有工人的地區（做生意）。"

關達·布萊爾說，"當他（老特朗普）在1900年離開育空地區的時候，他已經聚集了相當於現在50萬美元的財富。"

從德國被驅逐

老特朗普成為有錢人後，首次回到闊別15年的德國故鄉卡爾施泰特。在那裏他遇到了他家鄰居的女兒，比他年輕11歲的伊麗莎白·克萊斯特（Elizabeth Christ）。

圖片版權 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普的祖父母從德國來到紐約。

在1902年8月，他們倆結婚，把家搬到了紐約，在那裏他們有了第一女兒。然後弗里德里希·特朗普又重操舊業做理髮生意，還兼任一個旅館和餐館的經歷。

但是他太太伊麗莎白十分思念德國家鄉，在1904年他們又回到了德國，計劃在一直在那裏生活下去。

但是事與願違。在1905年，弗里德里希·特朗普收到巴伐利亞當局的一封信，信中說他重返德國的申請被拒。當局命令他在兩個月內離開德國。

弗里德里希·特朗普返回德國的申請為什麼遭拒呢？德國當局認為他20年前去美國是為了躲避強制性兵役，因此他受到了懲罰，失去了德國國籍。

另外，弗里德里希·特朗普當初也沒有通知當局他要離開德國去美國。

圖片版權 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普總統的祖父母離開德國後不久就生下一子，那就是特朗普的父親弗萊德·特朗普（右）。

在絶望中，老特朗普寫信給巴伐利亞攝政王路特波德，請求攝政王允許他留在德國。

老特朗普在信中寫道："為什麼要讓我們離境？""這讓我們家陷入艱難境地，如果誠實的人受到如此待遇，那麼我們的同胞會怎麼想？更不用說那會導致巨大的經濟損失。"

但老特朗普的請求並沒有任何結果。在1905年6月，特裏普一家又回到了紐約。

弗里德里希·特朗普回到紐約後不久，就生出了弗里德里希·克萊斯特· 特朗普，那就是現在美國總統特朗普的父親。

那次回美國後，弗里德里希·特朗普又做了一段時間理髮匠，直到他開始做小本資產生意為止。

圖片版權 MANAGED (PROJECT-LICENSE) Image caption 特朗普的祖父1918年他死於流感，他沒能看到家族的房地產大發展。

弗里德里希·特朗普開始在紐約皇后區買地皮和小房產，因為在後來幾年那裏是紐約城市化快速發展的地方，那也是特朗普家族房地產帝國的種子。不過弗里德里希·特朗普並沒有看到家族的房地產大發展，1918年他死於流感。

一百多年前，特朗普的祖父隻身一人，只帶一個皮箱，一個三等艙船票來到美國。他讓家人在新世界站穩了腳跟。作為一個移民，他實現了自己的"美國夢"。