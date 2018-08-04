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本周五（8月3日）晚間中國國務院關稅稅則委員會公告稱，決定對原產於美國的約600億美元商品徵收5%-25%不等的關稅。

公告明確本次加徵關稅是針對美方最新的兩項貿易打擊措施——7月11日美國政府發佈了對從中國進口的約2000億美元商品加徵10%關稅的措施。8月2日美國貿易代表聲明稱擬將加徵稅率由10%提高至25%。

中國官媒稱，反擊舉措克制理性，但經過精心設計，打擊力度不會弱。

美國貿易官員則警告中國，不要低估特朗普的決心，而且中國將在貿易上愈發被孤立。

中國：力爭把對國內影響降到最低

具體而言，本次涉及的價值600億美元美國商品，共屬5,207個稅目。具體來看，其中有2,493個稅目商品會被加徵25%的關稅，1,078個稅目商品加徵20%的關稅，剩餘部分稅目商品將被加徵5%-10%不等的關稅。

中國財政部網站發佈的公告並顯示，上述措施實施後有關部門將對措施效果進行評估，力爭把措施對國內生產生活的影響降到最低。

中國官媒《環球時報》稱這一反擊措施是理性的，不簡單追求在數字樣和美方比拼，但「經過精心設計的600億反制額度，對美方造成的打擊力度不會弱」。

公告同時稱，若美方一意孤行將其加徵關稅措施付諸實施，中方亦將即行實施上述加徵關稅措施。

白宮：中國在貿易上將被孤立

美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛周五警告中國，不要低估美國總統特朗普凖備同中國打貿易戰的決心，表示並不擔心中國威脅要對600億美元美國商品徵收報復性關稅。

「他們最好不要低估了總統，」庫德洛在接受美國媒體訪問時表示，「他將保持強硬。」

「我們將和歐盟達成協議，所以我們將同歐盟聯手對抗中國，而且，我想，我們貿易團隊中多數人會告訴你，我們快要同墨西哥達成協議，」他表示，「中國將越來越被孤立，經濟表現疲弱。」

白宮新聞秘書桑德斯周五表示，「中國不應採取報復行動，而應解決長期以來對其不公平貿易行為的擔憂。」

圖片版權 Getty Images Image caption 6月份美國貿易逆差出現了4個月以來首次擴大

貿易戰負面影響顯現

對貿易戰的擔憂已經影響了中國的貨幣，自4月以來，人民幣兌美元匯率已下跌近9％。

人民幣貶值可能有助於短期出口，但也可能激發資本外流，或者給資產泡沫帶來很大壓力。

貿易數據也產生波動，因出口下滑、進口增加，6月份美國貿易逆差出現了4個月以來首次擴大，達463億美元，較上月增加7.3%，增幅創19個月來最大。美國與中國的貿易逆差增長近1％至335億美元。

彭博社報道稱，雖然美國向貿易對手加徵關稅的威脅，促使了大豆和其他一些原材料的出口有所增加，但6月份美國的資本品、汽車和消費品出口下降，表明貿易對未來經濟的幫助可能下降。

去年，中國佔美國商品貿易的約16％。該國向美國出口了大約5000億美元的商品，進口了大約1300億美元。

芝加哥大學教授肯尼思·波梅蘭茲（Kenneth Pomeranz）告訴BBC，很難預測對抗將如何結束。相比之下，美國經濟受貿易問題的影響更小，但中國領導人進行戰略上的報復措施，瞄凖共和黨票倉區域生產的，同時具有替代性的產品，比如大豆。

「我可以想像（中國官員）希望如果他們表現得非常強硬，最終，美國要麼接受一些無關緊要的象徵性勝利，要麼美國政壇發生轉變。」