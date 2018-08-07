航空公司改名風波 台灣研擬反制措施再引爭議

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針對外國航空公司屈服於中國壓力之下，將台灣名稱改為中國台灣一事，台灣政府正在研究反制措施。

據台灣《聯合報》報道，台灣交通部正在考慮的反制措施可能包括禁止將台灣列為中國台灣的航空公司使用機場空橋，調整起飛降落時間等。

交通部官員還考慮給那些沒有改變台灣名稱，或使用較中性描述台灣的航空公司減免降落費和設施使用費作為獎勵。

但台灣政府研究的反制措施也引起許多質疑和爭議，批評反制措施傷害到的其實是台灣自己。

反制行動

此前，台灣政府官員也表示，對於那些屈服中國壓力的外國航空公司，消費者有選擇的權利。

但政府官員並沒有明確表示呼籲民眾「拒搭」或採取「抵制」等具體行動。

如果最新考慮的反制措施最終付諸實現的話，那將是台灣政府對於外國航空公司屈服於中國壓力之下改變台灣名稱，所做出的首次正式回應。

但上述禁止使用空橋和調整起飛降落時間等反制措施已經引起了許多質疑聲音。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗表示，「不許停空橋，調整起降時間」會傷害旅客權益，影響台灣機場國際評價和旅遊形像。他呼籲停止以報復性手段處理兩岸關係。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋也表示，這只是構想，還沒有定案，需要詳細、審慎的評估跟討論。

是否可行？暫無答案

對於外界的質疑和批評，台灣交通部表示已經再次發函要求國際航空公司改回台灣名稱。

《中央社》報道說，交通部政務次長兼發言人王國材表示，不許停空橋，調整起降時間等相關反制措施仍在研議階段，尚未定案，是否可行，暫無答案。

今年4月，中國民航局向飛航台灣的國際航空公司發出通知，已經成功迫使44家國際航空公司在網站上講台灣列為中國的一部分。

美國白宮隨即在5月發出聲明，表示中國試圖將自己的爭執想法強加於美國公民和私人公司身上，這是「奧維爾式的胡說八道」。