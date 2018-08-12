曼徹斯特街頭派對槍擊無人死亡「純屬運氣」

圖片版權 PA Image caption 英國警方表示受傷者沒有生命危險

英國曼徹斯特一個街頭派對發生槍擊事件，至少10人受傷，包括兩名兒童。

武裝警察在當地時間周日凌晨02:30接到報案電話趕往現場，警方目前朝向謀殺未遂方向偵辦案件。

警方表示，1名男子腿部骨折受傷，傷勢較重，其餘9名傷者，包括兩名12歲以上的兒童，受到「類似子彈」的輕傷。

曼徹斯特本周末舉行加勒比狂歡節，第一天活動結束後，附近街頭派對就發生槍擊事件。

圖片版權 PA Image caption 武裝警察趕往槍擊現場

大曼徹斯特警察表示，朝向大批人群開槍顯示攻擊者「毫不考慮後果」，沒有人死亡是「純屬運氣」。

警方相信，作案武器可能是一把散彈槍或獵槍，目前還不清楚槍手開槍的動機。

警察目前也不確定有多少人涉及攻擊，究竟是向大批群眾無差別隨機開槍，還是有目標的攻擊，也有待調查。

但是警察相信這起案件應該不是幫派糾紛，他們目前朝向謀殺未遂方向偵辦案件。

圖片版權 Getty Images Image caption 曼徹斯特加勒比狂歡節每年吸引數千人參加

槍擊目擊者'Michael'

我當時在現場享受派對氣氛，我看到兩批年輕人聚集過來，我感到可能有什麼事情要發生，但我沒想到會有槍擊事件。

接下來我聽到一起槍聲，聽起來很像氣球破掉或砸碎玻璃的聲音，然後又有兩聲槍響，接著群眾就開始恐慌了。

我躲到一堵牆後面，我很害怕接下來會發生槍戰。

有一名男子受傷，他的身邊圍滿了人，但是還好他還活著，還可以走向救護車。

槍擊事件發生後等了好久警察才趕到，救護車也在等武裝警察，最後警察終於來了。