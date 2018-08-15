顧生意還是顧台灣？台商「躺槍」兩邊不是人

圖片版權 CNA Image caption 85度C被指為「台獨企業」，中國網民揚言抵制

台灣總統蔡英文過境美國喝一杯台灣咖啡也出事？台商、台人遊走兩岸之間究竟要顧生意、顧賺錢，還是要顧台灣？怕的是最後變成豬八戒照鏡子，兩邊不是人。

這個星期台灣總統蔡英文展開「同慶之旅」，出訪拉丁美洲友邦，行程中過境美國洛杉磯和休斯敦，參加公開活動，發表公開演講。

此時，美國也通過《國防授權法案》，加強與台灣的防務關係，支持台灣發展現代國防軍力，幫助台灣提升自衛能力。

看似風光的總統出訪，卻因為過境洛杉磯造訪了當地的台灣咖啡店85度C，而意外引發了一場風波，凸顯出夾在兩岸之間的台灣企業和台灣人的無奈。

台灣企業 vs. 台獨企業

蔡英文過境洛杉磯順道拜訪當地的台灣咖啡連鎖店85度C，她與隨行人員下車進入咖啡店買咖啡，並與店內的台灣籍員工閒話家常，有員工更熱情的拿出抱枕給蔡英文簽名。

中國的《環球時報》發文譴責這家台商企業85度C給蔡英文送上「大禮包」，在美華僑鹿強指責在大陸開有很多分店的85度C，「如果他們一方面想賺大陸的錢，又一方面又要支持台獨，那是無法接受的，應該遭到到唾棄。」

在蔡英文過境美國之前，洛杉磯的中國僑團就組織要在蔡英文過境訪問的多個地點圍堵拉布條示威抗議，他們當然看不下蔡英文訪問台灣企業受到熱烈歡迎。

夾在中間的85度C則不幸遭遇「池魚之殃」，被中國媒體指責為「台獨企業」，中國網民紛紛灌爆85度C中國地區微博，揚言抵制，拒買他們的咖啡和麵包。

圖片版權 Reuters Image caption 蔡英文訪問巴拉圭受到當地台灣僑胞歡迎

支持九二共識

在此情況下，85度C中國官網發表聲明，指公司堅定支持九二共識及兩岸一家親信念，對於「台灣當局領導人」來訪，是店員拿吉祥物給蔡英文簽名，留作私人紀念，並非店家凖備大禮包。

台商85度C為了中國生意在第一時間發表聲明支持九二共識，反過來在台灣也引起不少人反感。

台灣時代力量立委受訪時則說，成長於台灣的企業85度C，竟屈從中國壓力，對此他「非常遺憾、也無法認同」。

黃國昌還說，他本來就不喝85度C，對台灣網友自發性發起拒買運動，他樂觀其成。

時代力量立委林昶佐則批評，中國整天搞這種「被道歉」的手段，實在不是文明國家的表現。

無奈與同情

蔡英文一個單純的買咖啡，為海外台灣人加油打氣的貼心動作卻被解讀為台商支持台獨，許多台灣人也為85度C抱不平，指責中國政府上綱上線。

85度C台灣總部為了平息台灣人怒火，也發表聲明無奈表示，企業也有責任要照顧好員工的壓力，希望兩岸和平發展讓商人可以努力拚經濟。

台灣總統府發言人黃重諺表示，任何人將自身意識形態強加於國際企業，都不是文明社會應有的表現，總統府譴責這類侵擾市場秩序與言論自由的不當作法。

台灣行政院發言人谷辣斯‧尤達喀爾（Kolas Yotaka）也表示，非常同情85度C，這與之前中國要求各國航空公司改掉台灣名稱，這是如出一轍的行為，強烈譴責任何特定國家用自以為的意識形態，打壓自由市場與國際企業。

並非首例

類似台商和台灣人被指為「台獨企業」，「台獨藝人」，甚至只要是被指為「綠色台商」，就跳出來澄清、表態的不盡其數。

不久前，台灣藝人周杰倫的妻子昆凌多年前說的一段話被指為支持台獨，引發了兩岸網友論戰，她本人則表示對政治不懂、也沒有興趣。

最近，台灣一家國際酒店在網站上標注中國台灣，並貼上五星旗，引發台灣網友強烈批評，酒店評比網頁上也被負評灌爆。

可想而知的是，隨著兩岸對抗日益升高，台灣人和台商未來恐怕更難以避免這樣的兩難局面，怕的是最後落得兩面不討好的下場。