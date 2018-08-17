圖片版權 YUE XIN Image caption 隨後，來自全國各地的進步學生和毛左人士親赴深圳坪山現場聲援被捕工友，這不僅加強了對當局的施壓，也帶動了對事件性質和未來走向等問題的爭論。

2018年7月，上市公司深圳佳士科技的員工要求自主籌建合法工會，卻遭資方、上級工會和警察打壓。30名工友與學生被拘捕，引發了國內外輿論的強烈關注。隨後，來自全國各地的進步學生和毛左人士親赴深圳坪山現場聲援被捕工友，這不僅加強了對當局的施壓，也帶動了對事件性質和未來走向等問題的爭論。

在筆者看來，是次深圳佳士工人維權事件並非個別激進工人和學生的非理性行為，而是中國社會發展的必然結果，具有非同尋常的歷史意義。第一，它開啟了工人階級自覺組建工會的運動；第二，它代表工人和學生等社會中堅力量對中國未來該往何處去的全新探索。

一方面，佳士工友要求自主籌建工會，這是一項體現工人階級覺悟的政治訴求。從5月中旬開始，工友向坪山區總工會反映惡劣的勞動狀況，尋求自主組建工會。廠方不但阻撓工會選舉，還將提出訴求的工人開除，進一步激化矛盾，引起工人的強烈不滿。

自主籌建工會抗爭

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中國改革開放以來，逐步建立市場經濟制度，主動融入全球化浪潮，成為資本主義全球經濟中的一員。這一進程不僅使中國成為「世界工廠」，從而躋身全球第二大經濟體，同時也締造了當今世界上規模最大的工人階級。2017年，中國共計有2.8億農民工，主要集中在製造業、建築業、批發和零售業等等。

與此同時，中國改革開放四十年，也是勞資矛盾不斷加深的四十年。近年來中國的實體經濟利潤率下降、GDP增速跌破7%。最近半年的中美貿易戰硝煙正濃，製造業必將受到衝擊帶動工資與福利下降，直接影響工人生計，中國的勞資矛盾必將愈演愈烈。

據統計，從2010年開始，中國每年的罷工數量都會「翻一番」，珠三角就是其中一個多發區域。工人的抗爭對象多為資方，訴求則主要集中在追討欠薪、提高工資和福利待遇、工傷賠償、搬廠安置和賠償等方面。這些訴求直接關乎工人當下的切身經濟利益，是工人在遇到威脅他們基本生存的勞資糾紛而訴諸法律渠道又無效後，自發採取的反抗。

經受過多次經濟鬥爭洗禮的中國工人已經逐漸意識到，如果沒有自己的組織，這些反抗要麼無法取得勝利，要麼無法守住抗爭的果實。所以這一次佳士工友要求自主籌建工會，並非個別激進工人的非理性行為，而是國內外經濟形勢變化和中國工人多年抗爭後的必然結果。佳士工友的行動也說明，中國工人已經從單純的經濟主體，轉變為具有階級覺悟的政治主體。從這個角度來看，佳士工人維權事件，已經開啟了中國工運的全新篇章。

左傾成為潮流

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另一方面，這次佳士維權事件發端於工友的自發鬥爭，但隨後得到全國進步學生和左派人士在線上和線下的支持。當前中國經濟下行，社會貧富分化加劇，就業難、薪資低、工作時間長、生活成本高企、階級固化嚴重等問題造成青年貧窮愈演愈烈。中國的年輕人因此迫切地想知道，到底是什麼造成了自己的困境？他們有沒有其他更好的出路？所以，即使輿論管控越來越嚴格，也會有越來越多中國年輕人主動關心社會不公與勞工權益問題。批判資本主義思潮，尤其是強調勞動價值的馬克思主義，為當下中國年輕人提供了符合切身經驗的解釋。因此，左傾思想在中國青年中成為一股與日俱增的潮流。

在這些左傾青年中，不乏遍布全國的在讀大學生。當前正值暑假，有一群學生正在工業區進行法律教育的社會實踐，恰巧遇上佳士工友的行動和目擊警察的違法行徑，將自己的見聞發佈到網上。

更多的學生在互聯網上持續密切關注事件發展。來自北京大學、南京大學、北京語言大學等超過50個知名高校的學生，親赴深圳坪山的事件現場聲援被捕人士。他們在佳士工廠和當地公檢法機關門口手舉毛澤東肖像，高唱紅歌，高喊釋放被捕工友和聲援人員的口號。而部分佳士被捕工友，在取保候審之後，主動在社交網絡上分享自己在看守所的遭遇、為何信仰毛澤東思想、為何要參與和聲援此次自主籌建工會的行動。

此情此景，不難讓人聯想到1968年5月發生在法國的"五月風暴"運動。兩場運動同樣是在嚴峻的社會經濟危機之下，同樣出現學生和工人互相聯結。在"紅五月"中，法國學生也抬出毛澤東像，高呼毛澤東的語錄。50年前的法國，和今天的中國，都出現相似的情景，足見這些進步學生並非是被某種意識形態綁架或煽動，而是從相似的現實條件出發，在相似的歷史和理論資源中吸收養分，再轉化為行動，照亮未來。

佳士事件看起來事發突然，但它反映的是不可阻擋的歷史趨勢。學生和工人作為中國社會的中堅力量，都在此次佳士事件中體現了高度的政治自覺。年輕的學生和工人相結合，從馬克思主義、毛澤東思想和社會主義歷史中獲得理論和實踐資源，也是他們對"中國社會未來該往何處去"這一問題身體力行的探索。中國的學生和工人或許沒有親身體會過社會主義的挫折，但他們確實正在經歷著資本主義的危機。隨著資本主義發展帶來的社會不公日益深重，工人和學生們的政治自覺將愈發高漲。

中國社會出現了問題，中國的社會主義歷史提供了解決問題的靈感。無數像佳士建會工友的勞動者，和像左翼學生這樣的行動者，正在給出他們的答案。

（本文不代表BBC觀點）