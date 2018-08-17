英國高考：漢語成「第三大外語」考試科目

圖片版權 Getty Images Image caption 英國高考選擇外語作為考試科目的學生越來越少

英國A-level高考成績記錄顯示，學漢語的人數首次超越德語，成為英國第三大外語。

今年的A-level考試有3,334名學生選擇漢語作為考試科目，與去年相比增長8.6%。

而選擇德語作為A-level考試科目的學生只有3,058人，比去年減少了16.5%。

近年來，英國高考選擇現代外語作為考試科目的學生越來越少，但學漢語的學生卻呈現逆勢成長的趨勢。

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現在，漢語已經比德語更受歡迎，年輕人也開始考慮哪種外語對他們的未來發展更有用。

漢語第三大

今年的英國高考記錄顯示，法語仍然是最受歡迎的外語，其次是西班牙語，但和去年相比，法語和西語都分別減少8%和4%。

在法語和西語之後，就是排名第三位的漢語，然後是德語，其次是俄語，選擇俄語作為考試科目的學生人數比去年增加了3.4%。

英國獨立學校委員會（Independent Schools Council, ISC）主席萊農（Barnaby Lenon）表示，過去學生們被告知學習德語有助於未來職業生涯發展，但現在情況變了。

「過去，我們強烈建議學生學習德語，因為德國經濟的重要性。現在，雖然德國經濟依舊強勁，但中國在過去25年裏已經成為全球增長最快速的經濟體。」

摻了水分

萊農也表示，這些學習漢語的學生，很大一部分都是私校學生，英國很多私立學校近年來都在投資發展漢語教學。

他說，公立學校教漢語的並不多，而且今年選擇漢語作為考試科目的學生，有很多都是在英國私校就學的中國來的學生。

根據英國獨立學校委員會的資料，過去5年以來，將孩子送來英國私校就學的中國學生人數增加將近一倍。

英國文化協會（British Council）的赫伯特（Mark Herbert）表示，「研究顯示學習漢語對英國未來的繁榮和全球地位至關重要，但我們也不能忽略西班牙語、法語和德語。」