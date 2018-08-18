聯合國前秘書長安南病逝享年80歲

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聯合國前秘書長，諾貝爾和平獎得主科菲·安南（Kofi Annan），星期六在瑞士伯爾尼市一間醫院病逝，終年80歲。

安南基金會發佈消息，表示安南「安詳病逝」，但並未說明具體病因。

加納出生的安南，在1997至2006年間，擔任聯合國秘書長，是聯合國成立以來，第一位黑人秘書長。

現任秘書長古鐵雷斯，讚揚帶領組織跨越千禧年的安南，是強大的進步力量，安南等同於聯合國的全部。

加納宣佈全國哀悼一周。

圖片版權 AFP Image caption 安南的妻子娜內在生前最後時刻陪伴在側

安南1938年4月8日，在英屬黃金海岸庫馬西市出生，他家族相當富有，父親是阿散蒂省省長。就在安南19歲生日前兩日，黃金海岸脫離英國殖民統治獨立，成為加納。

安南年輕時先後在美國同瑞士求學，1962年加入聯合國系統工作，步步晉升。他談吐溫文有禮，深受外交界同輩歡迎，但亦有人埋怨他處事被動。

安南在1990年代出掌維持和平任務部門，期間被批評無設法阻止波斯尼亞內戰，以及盧旺達種族衝突中多場血腥屠殺。

2001年，安南在第一個聯合國秘書長任期內，獲頒諾貝爾和平獎，以表揚他革新這個國際組織的努力。

但以美國為首的多國聯軍，在2003年入侵伊拉克，為安南的第二個任期蒙上陰影。

安南曾經游說時任美國總統喬治·布什，允許聯合國調查員有更多時間，調查薩達姆·侯賽因政權到底有無大殺傷力武器。

安南後來接受BBC訪問，表示他不認為聯軍有正當理由入侵伊拉克。

圖片版權 AFP Image caption 安南上個月在南非出席曼德拉百歲生日紀念活動

安南當時說，他不希望再見到再次發生入侵伊拉克那樣的軍事行動發生。BBC記者問他聯軍是否非法入侵，安南答「是」，說他認為聯軍的做法，不符合《聯合國憲章》的規定，因此並不合法。

安南任內又爆出伊拉克石油換糧食計劃醜聞，該項涉款幾十億美元的計劃，被揭發連串貪污腐敗和管理不善問題。相關的獨立調查認定安南未適當行使職權，約束計劃運作。他曾經被要求辭職。

安南曾經講過，他最引以為傲的是推出「聯合國千年發展目標」，這項計劃首次為消滅貧困和兒童夭折等全球議題訂出具體目標。

2006年，韓國的潘基文接替安南，擔任聯合國秘書長。卸任後的安南，成立了科菲·安南基金會，繼續為輔助發展中國家、改善世界農業生產工作。安南曾經開玩笑地說，他退休之後要轉行做農夫。

事實上，安南從聯合國退休之後，依然擔當過不少重大的外交職務，包括在2012年接受聯合國與阿拉伯聯盟聯合委任為特使，試圖解決持續多時的敘利亞內戰。2016年，安南受緬甸國務資政昂山素姬委托，領導獨立委員會，調查羅興亞穆斯林危機。

今年4月，安南80大壽之際接受BBC專訪時表示，他發覺退休這份工原來並不容易。