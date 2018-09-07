台塑六輕涉污染 居民求償3年沒結果

圖片版權 CNA Image caption 台西鄉民成立自救會控訴六輕污染（中央社圖片）

台灣雲林縣台西鄉民控告台塑六輕工業區污染訴訟至今已滿3年，但遲遲沒有結果，居民希望地方法院妥善處理案件，不要草率結案。

74名台西鄉居民組成六輕污染傷害聯合求償自救會，2015年8月向設在鄰近的麥寮鄉的六輕廠區內的台塑五家子公司提告損害求償新台幣7,000萬（約合228萬美元）。

提告至今3年開庭10次，距離上次開庭已近一年，顯示案件沒有任何進展，法庭沒有任何作為。

日前，訴訟案進行言詞辯論庭，自救會呼籲雲林地方法院實質審理六輕公害訴訟，正視居民的受害訴求。

癌症比率過高

自救會總幹事吳日輝表示，「求償案訴訟拖延時間太久，有些原告都已經死於癌症，或是病重無法出庭。」

吳日輝家裏就有5名家人或親戚在過去3年裏死於癌症，包括年僅42歲的侄子。

據自救會的調查，在2012之2013年之間，台西鄉污染最嚴重的三個村裏，75%的死亡原因為癌症，遠遠超過全台灣平均癌症佔死亡原因的34.5%。

台灣大學所做的調查顯示，和台灣其他地方居民體內的重金屬含量相比，六輕工業區周圍10至30公里範圍內的居民體內的重金屬含量明顯偏高。

環保署鑒定

雲林地方法院在言詞辯論庭之後裁定，將全案送交行政院環保署鑒定，以確定空氣污染對台西鄉提告居民是否構成損害。

原告委托律師翁國彥表示，「我相信在環保署鑒定結果出爐之後，歷時3年的本案很快將會一審宣判。」

公民監督六輕促進環境權行動平台也發表聲明說，「律師團相信，沒有一個國家能夠犧牲環境來追求經濟發展，不能忽視居民的健康權益保障。」

安全事故和污染抗議

此前，位於雲林麥寮鄉的六輕工業區已經多次傳出安全事故，2010年7月，廠區一個月內連續兩次發生爆炸大火，引起麥寮鄉居民強烈不滿和抗議。

事後，六輕工業區對麥寮鄉進行回饋地方方案，以大筆金額援助地方建設，補助居民電費，贊助地方公共建設，照顧老人和小孩。

此外，台塑集團在越南投資興建的鋼鐵廠也因為被懷疑排放廢水污染海洋而在越南當地遭到民眾抗議。