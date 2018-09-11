日本人腳踹慰安婦銅像引爆台灣人抗議

圖片版權 EPA Image caption 慰安婦銅像上個月被載到日台交流協會前面抗議

一名質疑二戰慰安婦真相的日本人在台灣作勢用腳踹慰安婦銅像，引發台灣民眾的譴責和抗議。

抗議民眾除了譴責日本人藤井實彥的舉動之外，也批評總統蔡英文和民進黨政府對日本態度軟弱，忽視台灣人的尊嚴。

從台灣最新的輿論來看，日本人藤井實彥作勢腳踹慰安婦銅像的事件，已經從單純的抗議日本，演變成批評民進黨政府抒發怨氣的政治爭吵。

台灣外交部表示藤井實彥的舉動「不夠文明」，一切依法處置，而包括國民黨在內的批評民進黨政府的人則指控政府縱容日本人到台灣撒野。

圖片版權 CNA Image caption 全台灣首座慰安婦銅像上月在台南揭幕（中央社圖片）

全台首座慰安婦銅像

一個慰安婦銅像為什麼引起如此爭議？原來這是全台灣第一個慰安婦銅像，上個月才在國民黨台南市黨部前廣場揭幕，國民黨前主席馬英九還出席了揭幕儀式。

據台灣報道說，設立慰安婦銅像的是台南市慰安婦人權平等促進協會，而該組織今年4月由國民黨協助成立。

當時，日本內閣官房長官菅義偉對台灣慰安婦銅像表示極為遺憾，並表示這與日本政府立場及至今的努力不相容。

到了上周，日本民間團體「慰安婦之真相國民運動組織」代表藤井實彥到國民黨台南市黨部遞送公開質問書，並作勢用腳踹黨部外的慰安婦銅像。

「踢館、下戰書」

藤井實彥向國民黨台南市黨部遞交「質問書」，指慰安婦銅像設在國民黨台南市黨部的佔地內，雖為私有地，但身為日本人決不容許妨害日台友好的「與事實不符的」碑文。

藤井表示，銅像後面的碑文用日文、中文、英文、韓文等4種語言書寫，文中提到「抗戰初期日軍在亞太各地設立慰安所，強徵婦女供日軍姦淫，受害婦女約20萬至40萬人，台灣至少1200人」等內容。

藤井與主導設置銅像的國民黨台南市黨部主委謝龍介會面，要求立即撤除銅像，並強烈抗議指出碑文內容與事情不符，遞送質問書要求提出根據資料，並要求在台灣舉行公開辯論會。

圖片版權 CNA Image caption 藤井實彥對慰安婦銅像舉腳作勢踹銅像，旁邊同行友人拿相機拍照記錄

舉腳作勢踹銅像

藤井實彥提交質問書，要求舉行公開辯論等行為，被形容為「下戰書」，他對慰安婦銅像舉腳作勢踹銅像更被說成「踢館」，引起許多人憤怒。

從監視錄影帶可以看到，藤井實彥對慰安婦銅像舉腳作勢踹銅像，旁邊還有同行的人拿著相機拍照或攝影做記錄。

國民黨台南市黨部主委謝龍介在臉書發佈藤井實彥舉腳作勢踹銅像的監視錄像，並率領台南市慰安婦協會到台北的日台交流協會進行抗議。

他要求藤井實彥到慰安婦銅像前道歉，另一個統派團體統促黨則在日台交流協會台北事務所潑漆抗議，襲擊大樓管理員。