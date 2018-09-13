日本人「一腳踢出」台灣人複雜情感

圖片版權 CNA Image caption 藤井實彥對慰安婦銅像舉腳作勢踹銅像，旁邊同行友人拿相機拍照記錄

日本人藤井實彥抬腿作勢腳踹台灣慰安婦銅像，在台灣瞬間引爆情緒，凸顯台灣人脆弱的民族情結和複雜的情感矛盾。

日本民間團體「慰安婦之真實國民運動」代表藤井實彥上周到台灣，在國民黨台南市黨部外抬腿作勢腳踹慰安婦銅像。

雖然該組織「慰安婦之真實國民運動」12日已經發表聲明向台灣人道歉，藤井也已辭去代表幹事職務，但他此舉引發的爭議卻未停歇。

如此看似「日本人侮辱台灣慰安婦銅像」的單純事件，在台灣卻引發各種不同反應，有人憤怒抗議，有人呼籲保持理性。

憤怒抗議的對象除了日本人之外，執政的民進黨政府也被批評軟弱無能，「媚日」，總統蔡英文也被質疑是「日本駐台總督」。

而主張保持理性的則反控對方有政治企圖，試圖「消費」慰安婦議題，只是為了選舉操作，甚至背後有中國勢力介入煽風點火破壞台日關係。

三角關係難以理清

1895年甲午戰爭之後，到1945年二戰結束之前，台灣曾經被清朝割讓給日本，接受日本統治達50年。

一些台灣本省人對日本有情感上的親近心理，但在慰安婦議題上則無法否認日本的加害者角色。

二戰結束之後，國民黨從日本手中接收台灣，但國共內戰迫使海峽兩岸分治至今超過70年。

如今中國共產黨仍不放棄以武力統一台灣，但台灣人對中國則感情複雜，一方面抗拒共產黨的統一，但另一方面又擺脫不了漢族的血緣關係。

圖片版權 AFP Image caption 台灣非政府組織的抗議活動，要求日本政府向台灣慰安婦道歉

政治口水戰

在這樣的複雜又矛盾的歷史背景和民族情結之下，再加上台灣目前的政治環境和兩岸關係以及年底選舉，「日本人侮辱台灣慰安婦銅像」的單純事件演變成政治口水戰也就不足為奇了。

國民黨台南市黨部主委謝龍介與台南市慰安婦人權協會到日台交流協會台北事務所抗議，指責日本人「侵門踏戶，軟土深掘」，要求日本道歉賠償。

抗議群眾還要求台灣駐日代表謝長廷向日本政府提出交涉，而謝長廷則在東京表示，如果真有腳踢的行為，他要嚴正譴責。

台灣外交部則表示，針對慰安婦問題持續與日方溝通，不希望影響台日關係全面的進展。

但國民黨發言人洪孟楷則表示，到目前為止沒有聽到蔡英文對此事表達任何意見，連一句對日方的譴責也說不出口，但卻要對國民黨轉型正義，到底是中華民國總統還是「日本駐台總督」。

民進黨台南市長參選人黃偉哲表示，在慰安婦問題上日本人欠台灣一個道歉，但不歡迎任何政黨從這件事情中做任何政治操作，謀取任何政治利益，歷史事件回歸歷史，政治操作應該退避。

中國因素

相較於台灣的憤怒抗議和維持理性，甚至是針鋒相對的各種不同反應，中國方面的反應就更加「一致對日」。

國台辦發言人安峰山形容藤井實彥的舉動是「跳樑小丑」，兩岸同胞會一致譴責及共同抵制。

中國外交部發言人耿爽也表示，個別的日本右翼分子「辱人者必自辱」，希望他「自省、自重」，並望日方能以負責任態度處理有關問題。

但中國政府的回應也有台灣網友不領情，並回應「假好心」，「飛彈天天對著台灣，還不時有戰機來挑釁……」

而藤井實彥返回日本之後更在媒體投書直指，在親日的台灣設置慰安婦銅像，背後可能是中國方面的政治宣傳，企圖阻撓共享自由、民主、人權、法治理念的日本、美國及台灣的合作。

一個日本人抬腿作勢腳踹台灣慰安婦銅像的事件，加上藍綠競逐台灣年底的選舉，以及目前的兩岸情勢，看來一時之間還吵鬧不完。