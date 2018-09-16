Image caption 英國首相特里莎·梅接受BBC廣角鏡（Panorama）節目專訪

英國首相特里莎·梅（Theresa May）表示，她對於關於她首相之位可能不保的猜測感到「惱怒」。

在英國脫歐倒計時六個月之際，BBC廣角鏡（Panorama）節目採訪了特里莎·梅。她在採訪中表示，一切的辯論應該要是關於英國的未來，而不是她個人的未來。

特里莎·梅會出此言，是因為幾天前，她所屬的保守黨陣營中，一些國會議員反對她的脫歐計劃。這群反對者大約有50人，他們在周二晚間（9月11日）集合起來商討他們何時、以及如何迫使特里莎·梅下台。

他們公開表示反對特里莎·梅的領導，反對特里莎·梅對脫歐的契克斯計劃（Chequers plan）。契克斯閣（Chequers Court）是英國首相的官方鄉間別墅。今年7月，英國政府內閣在那裏就脫歐之後英國與歐盟的關係達成共識，併發表了三頁的協議提案。

如果超過48名保守黨議員向保守黨下議院黨團遞交不信任特里莎·梅的公開信，那麼她將可能面對來自黨內的挑戰——她將面對黨內的不信任投票，這可能讓她失去保守黨黨魁之位。

這些議員也批評前外交大臣鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）。

鮑里斯·約翰遜因反對契克斯計劃而退出內閣。他稍早前聲稱，特里莎‧梅的脫歐計劃是「把英國裝進自殺炸彈背心裏面」。特里莎‧梅表示鮑里斯‧約翰遜的此番言論「非常不恰當」。

圖片版權 Getty Images Image caption 鮑里斯·約翰遜說，特里莎‧梅的脫歐計劃是"把英國裝進自殺炸彈背心裏面"

英國脫歐「脫」得如何了？

根據英國脫歐公投的結果，英國將在2019年3月29日英國時間晚上11時正式脫離歐盟。英國與歐盟之間已經從三個方面暫時達成共識：英國將需要向歐盟繳納的費用，北愛爾蘭邊境規則，以及英國與歐盟各自在對方境內居住的公民之後的狀況。

目前的談判聚焦在以上問題的細節以及未來英國與歐盟的關係問題上。為了給雙方更多的時間，兩邊同意給予21個月時間的過渡期，以梳理清楚脫歐之後的雙方關係。

當特里莎‧梅被問到是否會向黨員保證她不會一意孤行，她對BBC廣角鏡節目說：「我覺得有些惱怒。這個辯論不是關於我的未來，而是關於英國、英國人民的未來。」

「這是我所重視的，而這也應該是我們全部人重視的。」

「我們要保證我們和歐盟談成對英國全體人民有益的協議，這對我們來說才是重要的。」

BBC政治記者克里斯·梅森（Chris Mason）分析：

過去一個星期，英國首相特里莎‧梅被一群同黨的議員公開抨擊，並且發起公開討論如何阻止她實踐脫歐藍圖，而這是特里莎‧梅的回應。

我看到一些對我來說特別的事：特里莎‧梅再次接受、並笑對那些對她不友善的形容，像是同為保守黨的肯·克拉克（Ken Clarke）形容她是「一個超難相處的女士」。

她也持續堅持她的脫歐計劃是唯一的，而且她將持續推動。

而且在她眼中可以清楚看到她對於鮑里斯·約翰遜的冷酷蔑視。鮑里斯·約翰遜形容她的脫歐計劃是讓英國「穿上自殺炸彈背心」。

Image caption 特里莎·梅說，契克斯計劃是眼下唯一能夠既順應英國民意又避免愛爾蘭島上出現"硬邊界"的方案

避免「硬邊界」

做為契克斯計劃的一部分，特里莎‧梅表示她希望能在2019年脫歐前，和歐盟達成貿易協議。

她也提到「貨物無摩擦運輸」，意即在愛爾蘭島上，英國與歐盟之間的貨物不經過海關或規範檢查，以避免「硬邊界」的發生。她稱契克斯計劃是眼下唯一能夠既順應英國民意又避免愛爾蘭島上出現「硬邊界」的方案。

歐盟和英國希望能在接下來幾個月內達成協議，並同時訂下英國在2020年前過渡期結束後的條款。

特里莎‧梅的提案在保守黨內並不受歡迎，反對者認為這會危害英國主權。

一直反對特里莎‧梅對脫歐看法的鮑里斯‧約翰遜上周稱她此舉是在給英國穿上「自殺炸彈背心」，而「控制器卻在布魯塞爾的手上」。

特里莎‧梅回應：「我擔任過內政大臣六年，已經擔任首相職務兩年。說出這樣的語言是不對的，我也不會這樣說。」

特里莎梅也回應肯·克拉克說她是「一個超難相處的女士」的說法，她說這個女士「還會繼續在這裏」。

但她也補充，「世界上有兩種人，一種是單方面覺得你就是難相處，一種是知道你是在等待時機，只有在對的時候表現出難相處的一面。」