貿易戰升級：中國同步反制 國際輿論眾議紛紛

圖片版權 Getty Images Image caption 中國宣佈對美國同步實施反制措施

美國宣佈對兩千億美元的中國商品加徵關稅，中國政府也宣佈同步進行反制措施。

中國國務院關稅稅則委員會決定，對原產於美國的5207個稅目、約600億美元商品，加徵10%或5%的關稅，自2018年9月24日12時01分起實施。

國務院表示，如果美方執意進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應響應，有關事項另行公布。

美國宣佈兩千億商品關稅的同時還說，「如果中國採取報復措施，美國將對另外2670億美元的中國商品加徵關稅。」

此前中國商務部發表聲明說，「為了維護自身正當權益和全球自由貿易秩序，中方將不得不同步進行反制。」

「不起作用」

與此同時，中國證監會副主席方星海表示，美國的施壓對中國起不了作用。

方星海出席達沃斯論壇時表示，中國有非常穩健的貨幣政策及財政政策，已對最壞情況作出最充分的凖備，美國不斷施壓的談判戰術對中國起不了作用。

他說，即使對所有商品徵收關稅，對中國經濟增長（GDP）的影響只有約0.7%。

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適當對話

中美貿易戰升級引起國際關注，尤其是亞洲國家擔心中美貿易戰升級影響國際貿易。

日本經濟財政政策特命擔當大臣茂木敏充表示，「報復性關稅對任何國家都沒有好處。」

日本副首相兼財務大臣麻生太郎表示，美國和中國必須通過對話、而不是互徵報復性關稅來解決問題。

他說，「世界第一和第二大經濟體必須適當舉行對話，貿易量萎縮的話，他們的經濟規模也會萎縮，這樣子對其他國家的影響將會變大。」

「非常不幸」

對美國最新宣佈的加徵關稅措施，歐盟也表示「非常不幸」，並不同意特朗普的做法。

歐盟貿易委員馬爾姆斯特倫（Cecilia Malmstrom）在布魯塞爾表示，「報復性關稅升級當然是非常不幸的事。」

馬爾姆斯特倫說，歐盟28個成員國對美國關於中國的部分貿易政策同樣感到關切，「但我們不同意美國目前實施的措施。」

她說，「貿易戰不利於任何人，而且沒有贏家。」

股市反應

美國股市對美中懲罰性關稅反應比較平淡，一方面顯示中美互懲關稅並不如市場預期那麼糟，另一方面市場預期美中雙方很快會進行磋商謀求解決問題，科技類股的強勁漲勢也帶動整個市場走勢。

全球主要市場也在消息公布之後反彈，亞洲市場也獲得喘息機會。

由於擔心報復性關稅清單會包括美國蘋果公司部分產品，蘋果公司的股價在消息公布的前一天下跌2.6%。

但是蘋果公司的AppleWatch，AirPod等在中國生產的產品並沒有列在報復性關稅清單之內，使得蘋果股價回升。

不過美國第三階段的懲罰性關稅產品可能會包括AppleWatch，甚至是蘋果最重要的產品iPhone，屆時造成的影響可能會比這次更大。