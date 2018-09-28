圖片版權 Reuters Image caption 梅根下車後關上車門

下車後關上車門是幾乎每個人每天都會做的動作，但是嫁入英國王室的梅根自己關上車門卻引爆了社交媒體的熱烈議論。

今年5月和哈里王子結婚，成為薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）的梅根，本周出席在皇家藝術學院舉辦的大洋洲地區藝術展。

當她的座車抵達皇家藝術學院時，梅根下車，隨後自己關上了車門。

這一毫不起眼的動作在社交網絡上引發正反兩極的看法。

一些人稱讚她「平民化」，「作風樸實」，但另外一些人則說她「違反王室行為凖則」，「可能會讓某些人丟了工作」。

《太陽報》王室事務記者安德魯斯（Emily Andrews）發推特說，「當了王子妃還自己關車門，梅根做得好。」

一位網友打趣說到，「受到梅根的啟發，今早我出門的時候也關上了我家前門。」

另一位網友說，「梅根自己關上車門有什麼好大驚小怪，她自己有手嘛！這只是反射動作。」

Image caption 梅根和母親上周抵達慈善烹飪食譜活動現場後自己關上車門

有前例可循

熟悉王室禮節的專家威廉·漢森（William Hanson）指出，梅根的這一舉動其實並沒有違反王室行為凖則。

「通常情況是，王室成員或其他顯貴要人會有隨從人員幫他們開車門關車門，這主要是出於安全考慮，而非裝腔作態。」

從影片上可以看到，幫梅根打開車門的人退到旁邊，讓梅根能夠走下車和主辦人問候寒暄，而梅根則順手自己關上了車門。

其實，這並不是梅根第一次自己關車門。上周，梅根出席一場慈善烹飪食譜的活動時，就曾經自己關上車門。

本月初，還有美國的報道說梅根在倫敦街上遛狗時，自己清理狗的排洩物，但是該報道未經證實，無法得知確實是梅根本人。

王室不能做的事

不過，就算梅根作風親民，沒有王室架子，但成為王室成員之後她還是有些事情不能做。

威廉·漢森說，「梅根現在是王室成員了，她不能再和粉絲拍自拍照，不能給粉絲簽名，她也不能投票，以前的所有公開的社交媒體帳號也必須刪除。」

不能投票

王室成員不能在任何選舉中投票，這是因為他們投下的票可能會影響公眾意見，對選舉造成不公平影響。

女王只能在每年英國議會開議的時候，代表執政黨宣讀政府今年的施政目標和立法提案。

不能從政

王室成員不能從政，這也是為了避免有人利用王室的背景和身份謀取政治目的或利益。

不能信仰天主教

英國王室成員都信仰英國國教（Church of England），而且在2011年王室法律修改以前，王室成員不能和天主教徒結婚，但在那之後，王室成員可以和任何宗教信仰的人結婚，但是求婚前必須先請示女王的意見。

不可以有身體接觸

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這一點從威廉王子和凱特的尷尬表情中可以看得出來，碰觸王室成員身體的舉動實在是不妥當。

不能自拍

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據說梅根在婚後首次參加王室公開活動時對一名要求和她自拍的粉絲說，「我們不能自拍」，這其實是有理由的。自拍的時候不是你背對著別人，就是別人背對著你，這有一定程度的安全顧慮。

女王據說也不喜歡公眾拿著手機對著她拍，在一次訪談時女王表示，她更喜歡「眼神的接觸」。

但是不能自拍的規定有時候也會破例，2017年倫敦馬拉松一名跑者停下來和在旁邊加油的威廉、凱特和哈里自拍，就成了難得的畫面。

不能簽名

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王室成員不能給粉絲簽名，也是出於安全考慮，防止有人仿冒他們的簽名。據說查爾斯王子對向他索取簽名的人說，「對不起，他們不讓我簽名。」

梅根在婚前還為10歲女孩凱特林簽名，還畫上愛心和笑臉，婚後就再也沒看到她為粉絲簽名了。

不能用社交媒體

哈里王子宣佈和梅根訂婚不久後，肯辛頓宮就發佈聲明說，「梅根·馬克爾女士對多年來社交媒體上的粉絲表達感謝，但是她已經有一段時間沒有使用社交媒體了，因此她決定關掉她的社交媒體帳號。」

女王和其他王室成員通常都使用白金漢宮、聖詹姆斯宮或肯辛頓宮等官方帳號來發佈消息，而不使用自己名字的個人社交媒體帳號。

其餘未載明事項

除了上述幾件王室成員不能做的事之外，還有許多大大小小的規定，例如參加女王筵席的時候，一定要掌握和女王用餐一致的步調，也就是說，女王還沒開動，其他王室成員也不能先吃；女王吃飽的時候，在座的王室成員也要同時放下刀叉。

另外，王室成員必須注重穿著禮儀，女性穿著裙裝時一定要穿絲襪，不能光著腿；指甲油顏色不能太過鮮艷；坐下時不能蹺腿，兩腿膝蓋以下必須朝向同一邊斜放。

其他還有一些比較莫名其妙的規矩，例如不能吃帶殼海鮮，也許是怕食物中毒？還有不能玩大富翁？安德魯王子在一次公開場合上獲贈一套大富翁遊戲，他說王室成員在家裏不能玩大富翁。

還有，女王是英國唯一一個不需要駕駛執照就能開車的人。