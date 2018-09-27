中國女遊客泰國「被謀殺」 男同事為嫌疑人

圖片版權 KHAOSOD Image caption 警方屍檢發現死者肺中進水不多，相信死者並非溺水死亡。眼睛和頭部傷勢似乎不是有墜落造成。

泰國宋卡府合艾象牙瀑布景區9月20日發現一女屍，確認為中國籍女性。警方表示根據證據顯示，警方將此案作為謀殺案偵辦。

泰國警方負責調查此案的官員Surachate Hakpan對BBC泰語記者說，警方根據證據顯示，將此案作為謀殺案偵辦。

他說，警方屍檢發現死者肺中進水不多，相信死者並非溺水死亡。眼睛和頭部傷勢似乎不是有墜落造成。

警方還發現一塊「大石頭」，有人用這塊石頭連續幾次擊打死者頭部，造成她死亡。潛水員還在發現死者被撕毀的護照碎片。

警方已經取消一名涉案男子的簽證，並將他拘留。

泰國警方向BBC泰語記者披露，正在對案件進行調查，搜集證據，下周將向法院申請對嫌疑人的逮捕證。ju

據英文報紙《曼谷郵報》報道，引述Surachate Hakpan表示， 女死者的名字是Lei Tian。

警方表示，被拘中國男子稱對死亡事件不知情，但是他承認去過瀑布景點。儲存在他手機內的所有信息已經被刪除。

死者的父母將於周五（28日）前往象牙瀑布景區案件現場，並在當天下午在首都曼谷國家警察總部與警方官員會面。

圖片版權 KHAOSOD Image caption 警方在景區附近的垃圾桶裏搜尋到兩隻女式包，經移民局工作人員查證，證實死者為28歲的中國黑龍江籍遊客。

泰國警方此前表示，死者可能是被淹死的，其背包在垃圾桶中被找到，手機也被丟入瀑布，SIM卡被取走。目前警方鎖定的嫌疑人為一名中國籍男子，與死者同在馬來西亞吉隆坡一公司工作。

當地時間9月20日，泰國宋卡府合艾市象牙瀑布發現一名中國女性遊客遺體，目前警方還未確定該遊客的死因，正在做進一步調查。

警方調取象牙瀑布售票處監控顯示，這名女性遊客於19日下午搭乘一輛白色出租車抵達瀑布，獨自進入景區遊玩，遺體被發現時僅穿白色t恤，下身赤裸。

警方在景區附近的垃圾桶裏搜尋到兩隻女式包，經移民局工作人員查證，證實死者為28歲的中國黑龍江籍遊客。

圖片版權 KHAOSOD Image caption 警方表示，女遊客獨自進入瀑布景區遊玩，遺體被發現時僅穿白色t恤，下身赤裸。

中國駐宋卡總領館表示，已在第一時間敦促警方盡快查明死因，妥善保存遺體，並已通過中國國內相關地方和部門聯繫家屬並協助家屬赴泰善後。

象牙瀑布是泰國宋卡府合艾市著名景區，水流循著七個台階順流而下，然後再分為兩道，就如同大象的兩顆象牙一般，因此而得名，尤其在雨季過後的10至12月，水流尤其豐沛壯觀。

涉水安全是中國遊客來泰南旅遊面臨的最大安全風險，2018年1-8月，有79名中國遊客在泰南普吉、攀牙、蘇梅等地因涉水安全事故死亡。

雨季期間天氣多變，海風強勁，海況複雜，離岸流多，海面時有2米以上巨浪，不適宜出海或下海戲水游泳。