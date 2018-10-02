台灣來鴻：慶祝「十一國慶節」的台灣人

圖片版權 EPA Image caption 愛國同心會在台灣舉行「國慶酒會」，慶祝中國十一國慶節

台灣的雙十國慶還沒到，但一連兩場慶祝中國十一國慶節的公開活動卻搶先開跑，吸引了媒體關注，也凸顯台灣人錯綜複雜的意識形態。

台灣近20年來政治民主化，藍綠政黨輪流當家作主，表面上是民主自由，但族群矛盾和統獨對立卻是有增無減，絲毫不見和解跡象。

就在中國十一國慶節來臨之前，台灣的統促黨在台北車站舉行「歡欣鼓舞慶國慶」活動，現場同時舉起中國五星旗與中華民國青天白日滿地紅旗。

統促黨指出，「兩岸終將統一，統一後的國旗必然是五星紅旗」，至於青天白日滿地紅旗幟，將作為「台灣地區」的代表旗。

統促黨總裁，外省掛竹聯幫創立元老之一「白狼」張安樂也到現場參加活動，並表示「中華民國這塊招牌得以存在，是靠中華人民共和國捍衛。五星旗是青天白日滿地紅旗的保護神。」

圖片版權 EPA Image caption 台灣的中華統一促進黨慶祝中國十一國慶節

但是這場活動路權申請未獲核准，警方在現場舉牌警告，命令活動解散。

「國慶酒會」

台灣另外一個統派團體，常年在台北101大樓前高舉五星旗的愛國同心會，也在十一這天舉辦了慶祝酒會。

酒會舞台正中央高高掛起五星紅旗，舞台上方高掛的布條寫著「台灣省各界慶祝中華人民共和國建國69週年國慶酒會」。

上周因為「五星共產廟」違章建築被拆除而聲名大噪的魏明仁也在酒會現場用餐，還有許多統派支持者與他合照。

另一位曾經自稱是「高級外省人」，撰文貶低政治立場不同的台灣本省人的郭冠英也出現在酒會現場。

「吃裏扒外」

這些手拿五星旗，公開慶祝中國十一國慶的團體和活動，也引起一些台灣人的側目和批評。

民進黨立委莊瑞雄就痛批，「這些人在台灣享受言論自由，行徑卻公開向台灣人示威，心向老共，這群人簡直吃裏扒外。」

民進黨台北市長參選人姚文智也說，這幾年中國五星旗、外圍組織在台灣耀武揚威，囂張程度「宛如解放軍登台」。

統促黨和愛國同心會是知名度比較高的兩個統派團體，但過去因為多次聚眾滋事，暴力威脅或毆打反中國人士而被列入《組織犯罪防治條例》偵辦對象。

圖片版權 EPA Image caption 「五星共產廟」因違章建築而被強制拆除

五星共產廟

在統派團體慶祝十一國慶節之前，台灣中部的彰化還有一間高掛五星紅旗的寺廟，被媒體戲稱為「五星共產廟」。

這間寺廟原名為「碧雲禪寺」，由建商魏明仁取得產權後，更名為「中華人民共和國台灣省社會主義民族思想愛國教育基地」，升起五星旗，自稱是中華人民共和國領土，引發社會關注。

魏明仁還把寺廟內佛像移走，改為陳列毛主席像，打造成「毛主席紀念館」，但寺廟前新建部分被認定為違章建築，而被彰化縣政府強制拆除。

「碧雲禪寺」被改為「五星共產廟」還一度受到CNN等外國媒體關注，現在因為「名氣太大」而遭到拆除，也應驗了「樹大招風」這句古話。

在五星旗公開飄揚的台灣社會，這個由縣政府出面拔掉五星旗，鏟倒「毛主席紀念館」的事件，也著實為台灣人出了一口氣。