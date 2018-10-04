圖片版權 AFP Image caption 台灣學生在補習班上課

台灣政府推動《新經濟移民法》吸引人才，但有人擔心未來"假留學真移民"問題將更加嚴重，甚至搶走台灣年輕人的工作機會。

為了應對人口老齡化和少子化，吸引優秀人才，台灣政府推出《新經濟移民法》草案徵詢公眾意見。

草案規劃，未來新南向計劃的東南亞國家僑生來台求學畢業後，可以留在台灣就業工作，在符合特定條件下還可依法申請永居或取得國籍。

新法草案在經過公告諮詢之後，預計在本月送交立法院排議，但草案內容已經引發許多爭議。

從「賣文憑」變成「賣身份證」

吸引優秀人才本是好意，但批評者表示，如果缺乏各方面的完善機制和配套措施，就可能會出現問題。

台灣總統府資政陳博志說，他擔心政府推動的僑外生留台數年可入籍的政策，會讓一些學校從「賣文憑」變成「賣身分證」。

他說，如果僑外生畢業後留台工作幾年就能入籍，這些僑生搞不好會變成來台灣跟台灣學生搶工作機會。

更糟糕的是，一些辦學不好的學校本來是「賣文憑」，未來更可能變成「賣身分證」。

圖片版權 Sean Pavone/Alamy Image caption 台灣需要吸引優秀人才

招生中介

台灣僑委會辦理的高職僑生專班，就傳出有部分學校為搶東南亞學生，付費由中介招生。

僑委會辦理的「3+4高職建教僑生專班」，提供國中畢業僑生來台就讀3年高職，可直升科技大學再讀4年。

同時，在台讀書的僑生還可以到相關工廠或公司實習，讓技職教育結合產學合作。

僑生專班早期只有一間學校招生100人，近年來大幅增加，今年共有13間學校，招生1600多人，但也傳出中介亂象，學校和僑生都要支付中介費，形同對弱勢僑生的剝削。

給居留權而非身份證

台灣行政院發言人Kolas Yotaka對外界關於《新經濟移民法》的質疑表示，相關草案只是申請居留權，而非申請領取身份證。

她說，依據《新經濟移民法》草案規定，來台留學之學生要取得永居權必須符合三個條件。

第一，台灣勞動力市場有明確需求；第二，學生必須取得相關專業證照；第三，在台居留時間超過5年或7年。

台灣政府推動的《新經濟移民法》立法，雖然仍在公告諮詢階段，卻已經「未演先轟動」，獲得各方關注和爭議。