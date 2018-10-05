被指涉及器官中介 柯文哲怒告葛特曼

圖片版權 EPA Image caption 伊森·葛特曼出席《屠殺》在台灣的出版發表會

台灣年底九合一選戰，台北市長柯文哲深陷藍綠夾擊，現在又跑來一個美國調查作家葛特曼指控他涉及中國活體器官中介，說他是「騙子」，在台灣政壇投下震撼彈。

調查中國活體器官移植並著有《屠殺》一書的美國調查作家葛特曼（Ethan Gutmann）日前到台灣指控台北市長柯文哲將葉克膜（ECMO）技術轉移到中國，助長活體器官摘取。

俗稱為葉克膜的「體外膜氧合」是一種醫療急救設備，可延長心肺功能，協助心肺衰竭者進行體外的呼吸和血液循環，但葛特曼說葉克膜在中國被用來進行活體器官摘除。

葛特曼指控說，在中國的器官活摘當中，柯文哲扮演了三個角色，第一是中間人，讓有需求者到中國進行器官移植；第二是到中國推銷葉克膜；第三則是教導中國葉克膜技術，而這是最糟的地方，助長了法輪功學員器官被活摘的可能。

他說，柯文哲到中國參加心肺移植研討會，與會醫師都被指涉嫌活摘器官，而「柯文哲明明知道中國移植的所有器官都來自法輪功學員，卻依然教導中國醫師使用葉克膜，助長器官活摘」。

在記者會中進行問答時有在場人士提問，「你認為柯文哲是一個騙子（liar）嗎？」葛特曼回答：「是」。

圖片版權 Getty Images Image caption 柯文哲已經委托律師向葛特曼提告

「跨國告到底」

在台北市長選舉投票只剩一個多月之際，面對葛特曼的嚴厲指控，柯文哲也耐不住怒火，猛烈回應指控。

他說，「葛特曼在公開場合說我是liar，這是很嚴重的指控，我要告你，而且保證跨國告到底。」

柯文哲說，「我很清楚地說明，我，柯文哲，從來沒有帶病人到大陸去中介器官，這沒有做過。」

他說，葉克膜是用於暫時維持心肺功能，直到心肺功能恢復，是一種救命技術，用在器官移植是很少數的例子。

他說，自己是在亞洲地區主要發展葉克膜技術的人，不只到中國教學，還曾到新加坡、馬來西亞、香港、日本，甚至美國、意大利講學過。

「但是要用在哪裏，這個不是我們可以決定的。我去中國大陸上課，底下4、500個人，裏面有什麼樣的人，我怎麼會知道。」

柯文哲也質疑葛特曼在這個時候跑來台灣指控他，形同一個外國人跑來台灣當「選舉打手」，背後邏輯令人不解。

「無端指控、干預選舉」

對於外界質疑背後有政治操作，民進黨表示，葛特曼來台灣與民進黨「百分之百，百分之一萬」沒有關係。

如果不是背後有政治操作，難道是有其他國家試圖影響台灣下個月的九合一選舉嗎？

親民黨主席宋楚瑜就表示，美國總統特朗普公開指責其他國家干預美國選舉，台灣也不希望其他國家干預選舉。

他說，台灣的醫療水平在世界排名絶對是前5名，技術分享不是犯罪，應該要好好向世人分享台灣的好技術。

對於柯文哲被捲入器官移植風波，台灣總統府也出面表示，發言人林鶴明說，涉及器官移植爭議的人權議題，每一則發言和指控，都必須基於證據提出，這是民主法治的基本原則。

他說，「我們不樂見在沒有證據的情形下，無端指控，試圖影響民主政治。」