台灣政府「寬容看待」居住證 但不排除未來限制

圖片版權 CNA Image caption 中國對台灣人核發居住證引發政策統戰疑慮

爭議多時的台灣人在中國領取居住證，台灣政府終於定調，對領有中國居住證的台灣人「寬容看待」，現階段不會立即除籍。

中國政府自9月1日起實施港澳台居住證，宣稱將向持證人提供接近大陸居民的社會生活便利待遇，但也引來中國向台灣人政策統戰的疑慮。

台灣陸委會主委陳明通在立法院內政委員會報告時，就台灣人在中國大陸領取居住證，台灣政府的應對措施提出報告。

陳明通表示，台灣人去中國大陸因為生活便利而取得居住相關文件，台灣政府會寬容看待，但領有居住證者必須向台灣政府申報，而且不得擔任公職選舉候選人。

圖片版權 AFP Image caption 台灣陸委會主委陳明通：台灣政府「寬容看待」

限縮公民權

此前，台灣方面有意見認為，中國推出的台灣居民居住證和中國身份證一樣都有18位數字身份號碼，台灣人領取中國居住證應被視為形同入籍，台灣方面的戶籍應該被註銷。

還有意見認為，台灣人如果在中國領取居住證，長期居留，就應該暫停他們在台灣的健保權利，甚至是取消其健保權利，以免珍貴的國家資源遭到濫用。

但是陳明通指出，在中國大陸的台灣民眾領用居住證，並未在大陸設籍或領用護照，尚無違反現行兩岸條例第九條之一的規定，沒有被立即註銷戶籍的問題。

他表示，現階段兩岸是以戶籍來做區分，不能說領用了居住證就是領了戶籍或有兩本護照；但是在未來，無法不確定居住證是否會被擴大解釋成戶籍或是護照，因此陸委會將每周開會研議對策。

禁止擔任或參選公職

雖然台灣政府對領用中國大陸居住證的台灣人「寬容對待」，但還是對這部分的人提出一些限制。

陸委會表示，正在研究推出法律修改，未來領用中國居住證的台灣人將不得擔任或參選台灣的公職人員，也不得報考警察和志願役軍人，甚至投票權也面臨縮限，但選舉權牽涉到《憲法》層面，必須進一步推出相關配套法案。

居住證非綠卡

一些支持中國居住證的人認為，領用中國核發的居住證，就像領有美國綠卡（永久居留權）或日本在留卡一樣，政府不需要大驚小怪。

但是陳明通表示，中國想透過居住證實行的政治目標，必須加以防範，中國居住證和美國綠卡、日本在留卡不一樣，「因為美國對台沒有併吞的企圖心，但北京很清楚要併吞台灣。」

他說，中國大陸「居住證」將台灣人視為「中國公民」，刻意否認台灣的主權與治權，而核發綠卡的美國並未否認綠卡持有者所屬國家主權與治權。