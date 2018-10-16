圖片版權 Getty Images Image caption 陷入霧霾的台北市

台灣的一項調查顯示，PM2.5細懸浮微粒空氣污染會增加罹患口腔癌的風險。

醫學界一直相信，空氣污染危害人體健康，提高罹患失智症和哮喘的風險，甚至改變心臟的結構，最近的研究還表明空氣污染沒有一個「安全範圍」。

而台灣的這項研究則指出，PM2.5細懸浮微粒和口腔癌也有密切關係。

台灣中山醫學大學的研究人員在《調查醫學期刊》（Journal of Investigative Medicine）上發表研究報告，得出上述結論。

他們收集了2006至2011年全台灣70個空氣質量監測站的空氣污染數據，對照2012至2013年期間48萬名40歲以上男性的健康紀錄，其中有1,600多人罹患口腔癌。

研究人員按照這些男性的居住地，計算出他們曝露在PM2.5細懸浮微粒的輕重程度，將他們從低含量到高含量分為4組。

在調整年齡、吸煙和吃檳榔等干擾因子之後，研究人員發現，在台灣男性，隨著PM2.5濃度變高，罹患口腔癌的風險也會增加。

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣街頭空氣品質不佳

細懸浮微粒

PM2.5細懸浮微粒有多種來源，包括發電廠、汽車排氣、飛機、森林火災和沙塵暴等。

因為體積非常小，PM2.5細懸浮微粒漂浮在空氣中的時間更長，增加了人體吸入的危險，一旦吸入，也更容易進入肺部和人體循環系統之內。

此前有研究顯示，曝露在PM2.5細懸浮微粒會增加罹患心肺疾病的風險，哮喘和支氣管炎等慢性病的病情也會惡化。

世界衛生組織估計，目前全球每年大約有700萬人死於PM2.5細懸浮微粒的空氣污染，大多數來自非洲和亞洲等中低收入國家。

圖片版權 Getty Images Image caption PM2.5空氣污染危害人體健康

PM2.5濃度

PM2.5細懸浮微粒的計算單位是ug/m3，也就是每立方米空氣中PM2.5細懸浮微粒的含量（微克）。

上述台灣的研究報告說，如果有兩個地區，第一個PM2.5濃度達27微克/立方米，第二個PM2.5濃度達40微克/立方米，那麼住在第二個地區的男性罹患口腔癌的比率比第一個地區的男性高43%。

按照美國環保署的標凖，PM2.5濃度在12微克/立方米以下屬於無風險或低風險，12.1至35.4微克/立方米為中度風險，35微克/立方米以上屬於有害人體健康。

但世界衛生組織表示，PM2.5濃度年平均不應超過10微克/立方米，倫敦市中心平均值大約是20微克/立方米，阿富汗喀布爾是86微克/立方米，北京85微克/立方米，印度的德里高達122微克/立方米。