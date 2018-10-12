「同性戀蛋糕」非歧視判決 八個問題讓你一次搞懂

Image caption 同性戀權益活動者加里斯·李4年多前在貝爾法斯特的Ashers蛋糕店訂購這個蛋糕

英國最高法院做出判決，拒絶製作「同性戀蛋糕」的蛋糕店沒有歧視同性戀者。

英國最高法院判決說，信仰基督教的Ashers蛋糕店店主拒絶製作一個帶有支持同性婚姻口號的蛋糕，並不算是歧視。

最高法院5位法官全體一致同意達成這個判決。

Ashers蛋糕店店主丹尼爾·麥克阿瑟（Daniel McArthur）表示，這個判決確定了每個人都擁有言論自由和良知自由。

但是訂購蛋糕的同性戀權益活動人士加里斯·李（Gareth Lee）說，判決結果讓他感覺自己是二等公民，現在他非常擔心判決結果對「整體同性戀群體」產生不利影響。

圖片版權 Reuters Image caption 蛋糕店店主麥克阿瑟夫婦對最高法院的判決表示歡迎，感到非常高興和寬慰

這個引起英國社會重大關注和意見分歧的爭議性司法案件已經纏訟4年半，前後花費近50萬英鎊。

如今雖然最高法院做出終審判決，但卻可能引發更多有關平等權利和良知自由的爭議。

雙方在吵什麼？

2014年，北愛同性戀權益活動人士加里斯·李在貝爾法斯特的Ashers蛋糕店訂購一個蛋糕，蛋糕上面有芝麻街的伯特和恩尼兩個布偶圖案，上面寫著「支持同性婚姻」的字樣。

Ashers蛋糕店一開始接受這個蛋糕預訂，也收了錢，但兩天後蛋糕店通知顧客加里斯·李，表示蛋糕店不能製作這樣的蛋糕。

於是加里斯·李控告蛋糕店歧視性取向和政治傾向不同的人士。

圖片版權 Getty Images Image caption 加里斯·李的訴訟費用由平等委員會承擔

為什麼拒絶？

家族經營的Ashers蛋糕店表示，同性婚姻和他們的宗教信仰「不相容」。

但是他們指出，爭論焦點在於蛋糕上的標語，而不是顧客本身。

店主丹尼爾說，Ashers蛋糕店拒絶的是顧客要求在蛋糕上寫的標語，而不是拒絶為加里斯·李這位客人服務，事實上以前也曾經為他提供服務，以後也會繼續為他提供服務。

「我們拒絶的是這句標語，但有些人要求法律強迫我們支持我們不同意的觀點。」

「如果平等法指的是禮貌拒絶支持他人觀點必須受罰的話，那麼這個平等法必須改變。」

之前的判決說什麼？

這起司法案件之前的兩次判決都認定蛋糕店拒絶製作「同性戀蛋糕」是一種歧視行為。

2015年的地方法院判決說，Ashers蛋糕店是營利企業而非宗教團體，即使法庭承認公司和業主是虔誠的基督教徒，但也不能超越法律。

2016年的上訴法院判決說，按照法律規定，店家不能選擇性的只服務那些認同自己宗教信仰的顧客，而且在蛋糕上寫字並不代表認同標語傳達的信息。

蛋糕店上訴到最高法院，最終推翻之前的判決，贏得上訴。

圖片版權 Getty Images Image caption 麥克阿瑟夫婦表示Ashers蛋糕店以前曾經服務過加里斯·李，以後也會繼續服務他

最高法院說什麼？

最高法院判決說，蛋糕店並不是因為顧客的性取向而拒絶他的訂購。

「他們會拒絶任何要訂購那樣蛋糕的顧客，不管是什麼性取向。」

「他們反對的是蛋糕上面的標語，不是加里斯·李這位顧客或他的個人特質。」

「因此，最高法院認定，蛋糕店沒有因為加里斯·李的性取向而歧視他。」

花了多少錢？

訂購這個蛋糕的原價是36.50英鎊，加里斯·李控告蛋糕店歧視，求償500英鎊。

司法案件纏訟4年半，前後花費了近50萬英鎊，最後得到最高法院的判決，這是「法院認證的史上最貴蛋糕」。

加里斯·李的訴訟費用超過25萬英鎊，由平等委員會（Equality Commission）負擔。

但平等委員會拿的是公費，也就是納稅人的錢，因此招致多方批評和檢討的聲浪。

而Ashers蛋糕店的訴訟費用也超過20萬英鎊，由基督教機構（The Christian Institute）支付，該組織是一慈善和游說團體。

圖片版權 PA Image caption 位於北愛爾蘭首府貝爾法斯特的Ashers蛋糕店

英國公眾說什麼？

這是一個極具爭議性的話題，最高法院做出裁決後引發各種支持和反對的反應。

倫敦的威廉說，「如果同性戀權益活動人士加里斯·李自己開一家蛋糕店，他肯定不會接受顧客訂購一個寫有「同性婚姻是錯的」這樣的蛋糕。」

伯克郡的賽門說，「我是製作網站的，如果有人請我製作有關種族、宗教信仰、性取向、成人內容或販賣違禁商品的網站怎麼辦？法律一定要保障我拒絶的權利。」

倫敦的馬克說，「如果你不支持同性婚姻，你就是反對，反對平等人權就是歧視，不管最高法院怎麼判決，蛋糕店絶對是歧視。」

倫敦的克雷格說，「我自己就是男同性戀者，但是我們需要保障所有人的言論自由和表達意見的自由，加里斯·李可以去別家蛋糕店買蛋糕。」

謝菲爾德的吉爾說，「真是浪費時間和納稅人的金錢，難道加里斯·李會到清真食品店購買豬肉三明治嗎？」

有什麼法律含意？

最高法院在判決蛋糕店沒有因為加里斯·李的性取向或政治傾向而歧視他的同時，也強調判決並不是要在任何方面損害同性戀者和支持同性婚姻者的權利。

判決說，「因為一個人的種族、性別、身心障礙或缺陷，性取向、宗教或信仰而拒絶服務，是對人性尊嚴的公然侮辱。」

「但這起案件並非如此。」

有什麼後果？

一些人會將最高法院的判決——允許任何宗教、種族和性取向的店家拒絶為他們深切無法認同的信息背書——視為是言論自由和良知自由的勝利。

這樣問題就來了，如果有烘培店拒絶製作猶太教成人禮的蛋糕，因為店家主不認同猶太教教旨含義，那這樣也算合法嗎？宣傳「英國脫歐」，「支持打獵」，「支持全素食主義」等蛋糕標語又如何呢？

可以確定的是，這個判決終結了「同性戀蛋糕」這起訴訟，但一定有更多類似因為信仰而拒絶服務的案件會被送上法庭審理。