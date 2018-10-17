台灣「世紀改壓」 電器插座全要換「與中國接軌」

圖片版權 CNA Image caption 台灣現行電壓是110V，電壓改成220V將是一項重大工程

台灣電力公司以節省電力為由提議將家用電壓從110V改為220V，但民眾家中電器和插座全都要更換，耗費巨大，更有人質疑這是為了向中國靠攏，和節省電力無關。

這個被台灣媒體稱為「世紀改壓」的電壓更改計劃一經曝光立即引起廣大迴響，因為涉及範圍廣大，影響民生甚巨，因此引發民眾的熱烈討論。

台灣媒體報導，台電擬採用台科大學者提出的技術改壓構想，將家庭插座改4孔插座，增設線路以提供220V電壓，藉由升壓降低線路損失，一年估可省下10億度電。

「世紀改壓」

台灣電壓一直是110V，和美國、日本相同，插頭也是兩孔或三孔插頭，因此有許多台灣人喜歡到美國和日本旅遊的時候，買一些小型家電電器帶回台灣使用。

一般台灣民眾的家裏，電冰箱、洗衣機、微波爐、電視機、電風扇等電器全都是使用110V電壓，只有冷氣機使用220V，而電腦、筆電、平板和手機等電子產品則是110V至220V全球通用。

如果台電把家用電壓從110V改為220V，插座改為4孔插座，那麼台灣所有家庭都必須更換電器，更換插座，耗費巨大。

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仍在學術討論階段

對此，台電發言人徐造華表示，改電壓是個大工程，涉及範圍極廣，要求民眾更改家中現有插座有其困難度，因此可能以新建大樓試行機會較大，要求未來新大樓都要以220V配電。

另外，台電提出的4孔插座型式與現行家電製造商插頭型式不同，需搭配轉接線使用，而且還必須考慮110V、220V插座共存時的誤插問題，涉及使用安全。

徐造華表示，提升供電電壓有助減少線損，但影響範圍大須審慎評估，台電內部目前仍在學術討論階段，是否向經濟部能源局提出方案，還有待評估。

和國際接軌，還是和中國接軌？

除了節省電力之外，另一種聲音則認為台灣改為220V，有助於台灣和國際接軌，帶動觀光產業。

目前由於台灣使用的是110V電壓，國際上多數使用220V，所以台灣人出國，或外國人到台灣，都不能使用本國的電器。

但反對者也提出意見，指出美國、日本這兩個和台灣關係密切的國家，都和台灣一樣使用110V，改成220V不是與國際接軌，而是與中國接軌，向中國更為靠攏。

改變電壓本身就是影響深遠的大工程，如今又牽扯到在美國、日本或中國之間選邊站的政治問題，變得更加複雜。