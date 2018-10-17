美軍研究船停靠高雄引發外界「想像空間」

圖片版權 CNA Image caption 美軍研究船

美國海軍一艘研究船停泊台灣高雄港進行補給，引發外界諸多揣測和「想像空間」，但台灣軍方說是「純學術研究」。

高雄港務分公司表示，美國海軍研究辦公室的科學研究船《湯瑪斯號》本周一（10月15日）進入高雄港，停靠9號碼頭，預定18日清晨出港前往澳大利亞。

高雄港務分公司還說，「湯瑪斯」號並非首次來台，今年已第4次進高雄港，這次進港目的為加水、補給船上日用品並更換船員。

想像空間

但是有台灣前海軍官員認為，在美中角力的敏感時間點，美國海軍研究船來台引發人們的「想像空間」。

台灣海軍官校軍事學科部前教官、新江艦前艦長呂禮詩在個人臉書發文說，3250噸的「湯瑪斯」號海洋研究船停靠高雄港9號碼頭，該船配備有遙控水下載具，及自主式水下載具，可測量鹽度，溫度，壓力和化學性質等水文數據。

他說，「這種廣義的美艦在這個敏感時間來台，引發了無限的想像空間。」

台灣《中央社》引述呂禮詩表示，有傳聞指美軍航空母艦可能在下個月於東亞一帶活動，而高雄港外海為國軍演習的「反潛第六區」，平均水深約500公尺、最深約1000公尺，為反潛操演的適合地點，如果美國航艦有意通過台灣海峽，也可能在現有數據基礎上，進一步確認水下水文。

呂禮詩還呼籲軍方，若美軍來到台海附近演習，應主動積極協同操演，並從中學到最新的戰法、戰術；對於雙方的學術交流也亦然，不應劃清界線。

圖片版權 V CHAN Image caption 台灣的海軍已經有將近40年沒有和美國海軍聯合操演

純學術交流

但台灣國防部長嚴德發在立法院接受立法委員質詢時表示，「湯瑪斯」號是科學研究船，由美國華盛頓大學使用，是民間性質學術研究，跟軍方無關。

有立法委員質疑，「湯瑪斯」號此時入港是否與美國國防授權法案有關，或是和報導所指，美軍將在南海、台海周邊軍力展示有關。

對此嚴德發表示，不能單方面解讀「湯瑪斯」號與美國國防授權法案，或是和美軍軍力展示有關。

台灣國防部發言人陳中吉也說，「湯瑪斯」號來台是跟台灣大學海洋研究所、大氣科學系的合作研究，是非常單純的科研計劃，外界的揣測都是多餘的。