班克斯揭秘：名畫自毀「本應全部被絞碎」

畫作在拍賣成交後立刻「被自毀」的塗鴉藝術家班克斯說,按照原計劃那幅畫作應該全部被絞碎,而不是只被切碎了一半。

英國著名塗鴉藝術家班克斯(Banksy,又譯班克西)的作品「氣球女孩」(Girl With Balloon)本月早些時候在倫敦蘇富比拍賣行拍賣,以86萬英鎊的高價成交。

但是成交之後,畫有女孩和心型氣球的畫布突然被預先藏在畫框裏面的碎紙機切碎,整塊畫布有將近三分之二被切成細條狀露出在畫框下緣,但畫布的上半部仍在畫框裏面。

現在,班克斯上傳一段視頻,顯示整塊畫布本應該全部絞碎,而不是只碎了一半。

視頻中可以看到,一塊類似的畫布被畫框裏的碎紙機整個切碎,全部都掉出畫框之外,視頻寫著:「排練時每次都成功。」

全長近3分鐘的視頻還包括之前未被公開的畫面,可以看到有人在畫作拍賣成交後按了一個按鈕,然後畫框裏的碎紙機就被啟動了。

聲名大噪

班克斯名畫自毀後,外界起初還擔心這幅畫是否還值拍賣成交的價格,買家是否還願意付款。

但事實證明外界的擔心都是多餘的。班克斯畫作拍賣後自毀的消息讓這個神秘的藝術家再度成為關注焦點,成功創造了熱門話題。

班克斯也在作品自毀後通過代理公司表示,將作品取了一個新的名字「垃圾桶裏的愛」(Love is in the Bin)。

被切碎一半的這幅畫上周末在倫敦蘇富比藝廊公開展出,吸引大批民眾冒雨排隊參觀,再次證明班克斯引領趨勢和操作議題的能力。

而蘇富比拍賣行也確認,得標的這名歐洲女性買家將會付清104.2萬英鎊的拍賣最終總價。

蘇富比高級主管、歐洲當代藝術部門負責人亞歷克斯·布蘭茲克(Alex Branczik)表示,「我們非常高興能確認成交,這是歷史上第一個在拍賣進行當中活生生創造出來的藝術品。」

這名沒有透露姓名的女性收藏家說,「起初我嚇了一跳,但後來我發現自己買到的不只是一件作品,而是一段藝術史。」

拍賣行自清

另外也有人質疑蘇富比拍賣行可能事先知情,配合演出,但布蘭茲克接受訪問時澄清,拍賣行和名畫自毀的這個噱頭沒有關係。

他說,蘇富比拍賣行並沒有發現畫框內藏有碎紙機,因為他們被告知畫框也是作品的一個重要組成部分。

布蘭茲克說,「班克斯的代理公司很清楚表明,畫框是作品的一部分。」

「事實證明的確如此,只不過不是我們最初想的那樣。」

「我們還請了第三方文物保護專家來檢查這個作品,但還是沒發現畫框裏的問題。如果你被告知畫框是作品組成部分,你就不會把畫框拆卸下來檢查。」