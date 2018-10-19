台灣南北兩場「反併吞」大遊行考驗綠營選情

圖片版權 AFP Image caption 喜樂島聯盟召集人、民視董事長郭倍宏展示「獨立公投，正名入聯」活動布條

台灣九合一選舉進入最後一個月的決戰關頭，本周六台北高雄將上演兩場「反併吞」大遊行，表面上是南北呼應，但實質上卻凸顯綠營分裂，民進黨高雄選情吃緊的局面。

台灣獨派團體「喜樂島聯盟」早在8月底就宣佈，要號召10萬民眾在10月20日在台北舉辦「全民公投反併吞」大遊行，主要訴求為「獨立公投，正名入聯」。

喜樂島聯盟要求執政的民進黨修改公投法，進而通過公民投票將中華民國正名為台灣，讓台灣成為正常化國家。

該聯盟在九合一選舉競選期間以宣傳車走遍台灣各地，爭取民眾支持，許多獨派人士和綠營候選人也和宣傳車一起出現表達支持。

下禁令

但是民進黨認為喜樂島聯盟的反併吞和修改公投法的訴求和九合一地方選舉主軸並不一致，因此下令黨公職及候選人不應該參加喜樂島聯盟10月20日的集會。

民進黨中央對喜樂島聯盟的集會活動採取冷處理，也引起台灣本土社團和獨派人士的不滿。

喜樂島聯盟召集人郭倍宏炮轟民進黨「抱著中華民國不放」，如果不出來一起對中國「嗆聲」，民進黨就不算本土政黨。

也有民進黨候選人表示自己面臨壓力，如果不出席喜樂島的反併吞活動，恐怕會被媒體點名，失去深綠選民的支持。

選情吃緊

眼看選前關鍵時刻分裂，獨派可能會瓜分綠營選票，影響民進黨選情，因此民進黨也在本周緊急宣佈要在高雄搞一場自己的「反併吞」遊行。

民進黨和獨派人士及本土社團溝通後，決定10月20日當天「南北呼應」，在高雄舉辦「反併吞、護台灣」集會遊行，要求中南部黨公職及候選人都到高雄參加活動。

但有政治分析人士指出，民進黨選在同一天在高雄舉辦集會是別有目的，一方面是分散喜樂島聯盟的支持度，鞏固民進黨是綠營主力的地位。

另一方面，民進黨高雄市長候選人陳其邁選情吃緊，民進黨希望通過大遊行再次喚起支持者熱情。

圖片版權 CNA Image caption 韓國瑜參選高雄市長選情一路上漲

藍天蓋過綠地？

說起高雄市長選情，這個民進黨執政將近20年的地方，就不得不提到國民黨從台北「空降」高雄的候選人韓國瑜。

韓國瑜曾經擔任國民黨立法委員，去年參選國民黨主席落選，後來爭取黨內台北市長初選也未獲支持，竟然跑到綠營執政的高雄參選市長。

但是出人意料的是，韓國瑜從一開始不被看好的情況下，靠著網絡聲勢，以及自己的個人特質，最終殺出一片重圍，現在甚至有民調指出他的支持度已經超越陳其邁。

民進黨原本被認為可以穩穩拿下高雄市長選舉，但卻不敵韓國瑜的聲勢，因此希望選前在高雄通過「反併吞」大集會來拉抬選情，凝聚綠營選票。

觀察人士指，民進黨在台北市贏的機會不大，在此情況下高雄市則成為民進黨不能輸的地方，如今民進黨要在高雄辦大遊行，也顯示民進黨對高雄選情的擔憂。