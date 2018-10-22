人民的小酒：研究說共產主義仍然導致酗酒

圖片版權 PA Image caption 在東歐前共產主義國家中，對女性暴飲酗酒的社會接受程度很低。

最近英國大學有研究說，共產主義仍然是東歐人嚴重酗酒的原因。雖然把酗酒和"主義"掛上了鉤，但研究人員說這不過是反映了某種社會文化差異。

關於飲酒文化，中國流傳過的段子說：「革命小酒天天醉，吃壞了腸子喝壞了胃；吃垮了企業交不起稅，喝倒了革命老前輩……」

這種飲酒風氣似乎在中國領導人習近平大力反腐反「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風）後有所收斂。

英國肯特大學的研究發表在《比較經濟學期刊》2018年9月一期中，文章的題目是「共產主義時期的酗酒：為什麼東歐的酒消費習慣長期異於西方？」

主義與飲酒

肯特大學研究人員發表文章說，共產主義仍然是東歐人嚴重酗酒的原因。新的研究表明，冷戰時期共產主義國家的男女飲酒量多於西方資本主義國家公民。

可能是把酗酒和「主義」扯到了一起，這個「研究」受到了英國媒體關注。美國科學促進會的新聞網站EurekAlert也作了報道。有的報道還用了「共產主義導致嚴重酗酒」這種吸引眼球的標題。

Image caption 研究發現的明顯的趨勢是，即使在蘇聯解體後，在前共產主義國家和"平等"社會裏面的時間越長，越可能導致更多喝酒的習慣。

研究發現，在共產主義制度下生活時間越長，人們就越可能酗酒。研究發現的明顯的趨勢是，即使在蘇聯解體後，在前共產主義國家和「平等」社會裏面的時間越長，越可能導致更多喝酒的習慣。

研究人員金塔莉（Gintare Malisauskaite）和阿列克斯·克萊恩（Alex Klein）兩個博士分析了塞浦路斯，希臘和馬耳他這些非共產主義國家公民的喝酒數據，將其同保加利亞，捷克，匈牙利，波蘭，羅馬尼亞，斯洛文尼亞和斯洛伐克這些前共產主義國家的公民做了比較。

研究的對象是生活在共產主義制度下的居住時間（年數），特別是在18-25歲這個成長定型的成年期，對於他們將來喝酒習慣的影響。研究中的"歐洲健康採訪調查"的數據是在2006-2009年間搜集得到的。

女性酗酒

研究中顯示的趨勢是，生活在共產主義制度下的時間和更多酗酒有關聯，即使在蘇聯解體後這些年也是如此。這種趨勢在女性當中更明顯，前共產主義的東歐國家當中女性飲酒的差異程度超過了西方國家。

圖片版權 xinhua Image caption 報道說，中國經過數十年經濟增長，社會財富增加，"現在每個中國人喝的酒是1978年的4倍"。

在共產主義制度下生活越長，女性就更可能每月飲酒2-4次。在共產主義制度下生活每多一年，女性每年飲酒就會增加0.7%。每日飲酒量也會因此增加，當然增幅要更少。

不過暴飲酗酒，即喝6次或更多，在前共產主義國家中的女性當中的數字比較低。之前的研究也發現，在這些前共產主義國家中，對女性暴飲酗酒的社會接受程度很低。

不過這種國家中的男性暴飲酗酒同他們生活在共產主義制度下的年數有明顯關聯。分析顯示，在共產主義制度中每生活一年就會增加0.4%的每月或每周酗酒量。每日酗酒量的數字更小，在共產主義制度中每一年會增加0.1%的日飲酒量。

在這個貌似跨學科的研究中，研究人員並沒有能夠具體說明究竟是什麼令生活在共產主義制度中的人們喝酒更多，但是據說這可以作為未來研究的基礎。

中國，俄羅斯

影響飲酒習慣，除了社會文化態度，還有價格因素。中國媒體報道說，中國經過數十年經濟增長，社會財富增加，"現在每個中國人喝的酒是1978年的4倍"，而且城市酗酒人數仍然在迅速增加。

圖片版權 Reuters Image caption 俄羅斯總統普京和中國領導人習近平在符拉迪沃斯托克的俄羅斯遠東經濟論壇期間飲酒捧杯。

報道說，隨著富裕程度提高，內省和收斂的傳統生活態度也有所改變，人們逐漸接受所謂西方的放任和隨意。

當然中國人的飲食習慣改變，主要是飲酒和食肉，也帶來了健康影響。報道引用的數據顯示，從1995-2025年，中國死於心臟病、高血壓、中風、糖尿病的人數是人口增長速度的10倍。

俄羅斯人飲酒量名列世界前茅。世界衛生組織2011年的報告說，俄羅斯每年人均消費酒精量為15.76立升，在歐洲國家中名列第四。

《泰晤士報》的報道曾把俄羅斯人酗酒習慣歸咎於"蒙古基因"。報道說，13世紀蒙古軍隊席捲了亞洲和俄羅斯，在長達200年間俄羅斯一直被蒙古人統治，其間斯拉夫人和東方多個民族發生了大量通婚。

報道引用研究說，50%的莫斯科人都繼承了蒙古人的基因，即他們的血液能夠吸收更多酒精，但血液中酒精分解的速度要慢於大部分歐洲人。

俄羅斯衛生部國家毒品研究中心的弗拉基米爾·努茲尼說，這意味著蒙古基因令俄羅斯人更容易喝醉，酗酒後醒酒時間更長。