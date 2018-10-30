萬聖節：「裝神弄鬼」嚇人的原因

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一年一度的萬聖節又來了，不論是大人或是小孩，都要裝神弄鬼一番極盡嚇人的本事，但你知道萬聖節的由來嗎？

10月31日是萬聖夜，一年裏最恐怖的一個夜晚！但有趣的是，沒有人能完全確定萬聖節的由來。

一般認為萬聖節是美國的節日，但據信萬聖節的根源其實可以追溯到好幾世紀以前的英國，和鐵器時代凱爾特人的「薩溫節」（Samhain，發音'sow-in'）有關。

古凱爾特人的薩溫節是夏季的結束，收成季節的結尾，也是冬天的開始。

據說，每年的這個時候，死去的幽靈和鬼魂會回來看訪在世的生者，而陰陽兩界之間的屏障也在這個夜晚變得最小，讓靈魂得以通過。

人們知道幽靈鬼魂會來造訪，但害怕有惡靈滋擾，因此自己也假扮成鬼怪的模樣掩護，並在夜晚點燃火炬和燃放篝火以遏阻死神和惡鬼。

古凱爾特人從10月31日開始一連慶祝三天的薩溫節新年，歷史學家認為這就是現在人們過的萬聖節最早的雛形。

但凱爾特人並沒有留下任何文字紀錄，因此難以百分之百確定。

圖片版權 Getty Images Image caption 還是有很多人燃放篝火過萬聖節

到了八世紀中期，教宗額我略三世（Pope Gregory III）將羅馬人的死者節日萬聖日（All Saints' Day）從5月13日改到11月1日。

如此一來，基督教的萬聖日就和薩溫節在同一個時候了，10月31日也變成了萬聖日前夜，萬聖夜。

1845年愛爾蘭發生大饑荒，大約有100萬愛爾蘭人移民美國，也把萬聖節的傳統一起帶過去。

也就是在美國，人們才開始用大南瓜來雕刻傑克燈，而在那之前，維多利亞時代的英國人萬聖節雕刻用的是蕪菁（turnip）。

圖片版權 Getty Images Image caption 維多利亞時代的英國人萬聖節雕刻的是蕪菁，不是大南瓜

萬聖節做什麼？

每個人都可以用自己獨特的方式來慶祝萬聖節，但10月31日這一天晚上你可能會參加以下活動：

恐怖化妝派對，穿上恐怖服裝或打扮成嚇人的鬼怪裝扮

雕刻南瓜燈，放在家門口或窗台上營造萬聖節氣氛

製作萬聖節主題的食品和點心，在食品顏色和外形上發揮搞怪嚇人的創意

用恐怖的裝飾品，例如蜘蛛、骷髏頭、蝙蝠……來改造居家裝飾

帶孩子沿街挨家挨戶討要糖果的「不給糖就搗蛋」活動

聽別人說或自己講恐怖鬼故事或玩嚇人遊戲0

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多層含義

但也不是所有人都會慶祝萬聖節，有些宗教信仰的人就認為拿死去的往生者來取樂是不對的。

研究早期基督教的坎迪達·摩絲教授表示，萬聖節作為一個節日有很多層面的意義。

萬聖節一方面紀念死去的幽靈和鬼魂，同時也慶祝農作物的收成，標誌夏日的結束，時序進入秋冬。

因此要確定萬聖節的由來，決定慶祝或是不慶祝萬聖節，就要看你想要強調的是萬聖節的哪個層面的含義。