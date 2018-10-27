美國匹茲堡猶太教堂發生槍擊至少11人死

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美國賓州的匹茲堡一間猶太教堂周六（10月27日）發生槍擊，至少造成11人死亡，6人受傷，傷者包括4名警察，槍手已經向警方投降並被拘捕。

美國總統特朗普說，這是一起「邪惡的大規模謀殺」。

警方尚未正式公布嫌疑者身份，但美國媒體報道槍手為46歲的羅伯特·鮑爾斯。

美國的聯邦調查人員正以「仇恨攻擊」來調查這起槍擊事件。

發生經過

槍擊發生在猶太教的安息日，當時這間名叫「生命之樹」的猶太教堂正在進行一場新生兒命名儀式，裏面聚集有許多信徒。

猶太教堂所在地「Squirrel Hill」，是賓州猶太居民聚居最多的其中一個地區。

圖片版權 Google Image caption 位於匹茲堡的生命之樹猶太教堂

報道說，一名體格魁梧的白人男子，持自動步槍和手槍闖進猶太教堂，高喊「猶太人都去死」，並向人群開槍。

警方趕到現場並試圖控制局面，這時候槍手撤退到猶太教堂一房間裏面，雙方一度對峙並交火一段時間。

救護人員在當地時間上午10點抵達現場的時候，仍然聽得到槍聲。

槍手和警方對峙一段時間後向警方投降，據報槍手也受了傷，並在警方戒護下在醫院接受治療。