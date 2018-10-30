美中貿易戰效應 台商回流美商轉移

圖片版權 Getty Images Image caption 台灣有三個主要的科學園區

美中貿易戰前景不明，已經有3家在中國大陸投資的台灣高科技公司返鄉進駐台灣的科學園區，另外20多家台商正在規劃回流中。

台灣科技部長陳良基表示，兩家精密機械廠商和一家信息科技公司已經在台灣3個不同的科學園區落腳，但他沒有透露廠商的名稱。

他說，科技部已經提交新竹科學園區（竹科）、中部科學園區（中科）和南部科學園區（南科）等三大科學園區的擴大計劃。

除了3家確定回流的台商外，陳良基說還有另外20家台商正在規劃進駐，他們所需的土地也已經就緒可以立即使用。

圖片版權 CNA Image caption 台灣科技部長陳良基：已經有3家台商返鄉回流

返鄉投資

陳良基在立法院發表專題報告，立法委員詢問在美中貿易衝突下，台灣政府要如何協助台商返鄉投資，如何解決相關障礙。

其中「五缺」是最大的問題，土地、水、電力、人才和勞工都缺乏被稱為「五缺」。

陳良基表示，科學園區已經建立單一窗口收件並成立項目小組，提供客制化服務，協助有意回台投資的台商。

針對有意進駐科學園區的廠商，科技部會在一個月內完成土地等相關規劃進駐事宜。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國產業依賴於100多個國家的鋼材進口。

美商轉移

與此同時，一項商業調查顯示，隨著美中貿易衝突升溫，在中國南方有投資的美商中，有超過70%的考慮暫停後續投資，轉移部分或所有生產線到其他國家。

華南美國商會對219家企業所做的意見調查顯示，在中國投資的美商認為他們在美中貿易衝突中受害程度比其他國家的企業更高。

64%的美商表示，他們考慮轉移生產線到其他國家，但只有1%的美商表示有計劃將生產線搬到北美地區。

調查結果表明，美中貿易戰造成現有供應線和工業中心轉移位置，主要向東南亞地區轉移。